Servini: “Voy a hacer una denuncia penal contra las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires”

La jueza María Servini advirtió que va a “hacer una denuncia penal contra las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires” por los problemas que hubo a la hora de emitir el voto electrónico que generó varias quejas de los porteños.

“No sólo pasó con Patricia Bullrich sino que pasó toda la mañana”, dijo la jueza a raíz que la precandidata a presidente tuvo que emitir su voto en ocho oportunidades por problemas en las máquinas en una mesa del predio de La Rural.

“Ahora no se puede hacer nada, estoy resolviendo que si la máquina no anda , el ciudadano vote por la nacional y no pueda votar por la ciudad, no es problema mío”, agregó.

También indicó que “Las máquinas las contrata en la Ciudad, tampoco se puede improvisar como se ha hecho en este caso”, aseguró, y agregó; “Nunca pasó” en una elección de las que antes intervino" y agregó: “Mire yo voy a poner en conocimiento, he firmado en dos actas mencionando que los técnicos no llegaron y no pusieron en funcionamiento las máquinas”, concluyó.