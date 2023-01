Kicillof aseguró que el Frente de Todos "está muy firme" en la unidad aunque admitió matices

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que el Frente de Todos "está muy firme" con su proyecto de país, aunque admitió "matices" entre las fuerzas que lo componen. Además, cuestionó a Juntos por el Cambio al asegurar que proponen "un programa de ultraderecha".

La afirmación llega luego del enojo del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, con el presidente Alberto Fernández por no haber sido invitado a una reunión que protagonizó junto a Lula da Silva y organismos de Derechos Humanos en Casa Rosada.

"Está muy firme el Frente de Todos con su proyecto de país, es un proyecto de garantizar derechos, de desarrollo de industrialización, de producción, de trabajo, y eso le garantiza rentabilidad a la empresa privada. No es un proyecto estatizador", planteó Kicillof en un medio marplatense.

En la misma línea, agregó: "La unidad en la provincia no está en riesgo. A nivel nacional, todos entendemos que tenemos que ir con unidad, pero en el peronismo siempre la determinación de las candidaturas implica negociaciones y discusiones. Y está bien porque hay que buscar".

El gobernador admitió matices y discusiones al interior del frente, y reveló que la oposición es un factor de unidad "muy fuerte" en el oficialismo. "Es el tren fantasma. Tenemos que garantizarle a los sectores de la producción el trabajo y a las clases medias que, con las correcciones que hagan falta, vamos a seguir un modelo de país que no sea el del ajuste, el de la pérdida de oportunidades y entrega de los recursos naturales. Ya lo vimos", agregó Kicillof.

A su parte, el mandatario provincial del entorno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que la principal coalición opositora "parece tener un programa de ultraderecha o están dispuestos a abrazar un programa de ultraderecha que es lo que Macri viene diciendo", y acusó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta de "surfear", en alusión a sus actividades en la costa.

"Larreta surfea, por así decirlo. Pero finalmente, desde el punto de vista del proyecto de país, es un espanto lo que proponen", indicó el gobernador.

Asimismo, cuestionó la cantidad de candidatos de Juntos por el Cambio a competir en las presidenciables, y señaló que "no se les cae una idea". "Cada candidato lo que hace es mentir y descalificar. Ninguna idea. Aparte, ¿para qué se presentan tantos?", se preguntó Kicillof.

"Como cada uno lo que viene es a agredir, prefieren tener 40 candidatos que todo el día digan lo mismo. No pueden defender lo que hicieron en cuatro años en la provincia y no pueden hablar del futuro porque Macri ya marcó la cancha: el futuro es lo mismo y más profundo. Cerraron 37 escuelas rurales cuando gobernaron, ahora pensarán cerrar 70", apuntó.

Por otro lado, Kicillof reveló sus deseos de ir por la reelección en la provincia, aunque aseguró que quedará sujeto a lo que el Frente de Todos resuelva. Además, reiteró que le gustaría que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata, y apuntó contra el Poder Judicial.

"Es la dirigente con más intención de voto del país. Yo no sé si tiene que ser o no. A mí me gustaría, pero esto no es una cuestión de gustos", definió, y amplió: "Sacaron un fallo judicial que le prohíbe ser candidata de por vida y ahí hay un núcleo de discusión política donde la democracia está comprometida. Eso ya pasó en la Argentina. Si no arreglamos el problema que hay con que una parte del poder judicial juegue a la política, es muy difícil gobernar este país".

Por último, hizo mención del rol de la Corte Suprema en materia de coparticipación al sostener que si el fallo favorable a la Ciudad queda firme, las provincias perderán recursos muy importantes. "Es muy injusto, muy centralista, unitario y además muy relevante en términos de la historia que la ciudad de Buenos Aires se quede con los recursos de todas las provincias", concluyó.