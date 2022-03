Empresario indignado

El vicepresidente de la Unión Industrial del Gran La Plata (Uiglp), Marcelo Jaworski, aseguró que no sabía que había miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) entre los asistentes a la reunión de 2017 en el Banco Provincia.

"A partir de la reciente difusión pública a través de distintos medios de comunicación, de un video filmación de esa reunión, tomé conocimiento que esas personas serían de la Agencia Federal de Inteligencia y no del Ministerio de Trabajo, lo que me causó muchísimo malestar e indignación porque me sentí engañado", sostuvo el empresario.

Jaworski presentó un escrito y rechazó responder preguntas en el marco de su indagatoria en la causa por la "mesa judicial bonaerense".

Zaslascky negó cargos

Otro empresario de la construcción presentó un escrito en el que rechazó los cargos en su contra y se negó a declarar en la investigación por la existencia de una mesa judicial bonaerense para el armado de causas contra sindicalistas, durante el macrismo. Se trata de Bernardo Zaslascky, quien presentó un escrito al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak en el que rechazó los cargos en su contra, informaron fuentes judiciales.

Zaslascky fue uno de los asistentes a la reunión de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas aludió a una "Gestapo" antisindical.