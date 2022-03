Con aroma a lanzamiento, Manes dijo que viene un gobierno radical

El diputado nacional Facundo Manes brindó este sábado señales claras de que aspira a ser candidato presidencial el año que viene. Aseguró que “se viene un gobierno radical en la Argentina” y anticipó que “vamos a construir una nueva mayoría para gobernar”,

Manes encabezó esta tarde en La Plata un acto que fue la cereza del postre del congreso de la UCR bonaerense que reunió a todas las líneas partidarias. Y en un clima de euforia jóvenes militantes, no solo puso la lupa sobre la decadencia del país, sino que además sumó críticas tanto al Frente de Todos como sus socios del PRO en la alianza Juntos. “Esta nueva mayoría no puede venir de los extremos”, arrancó. “El radicalismo no va a convocar desde el populismo ni desde la derecha”, arengó.

Debajo del palco instalado frente al histórico comité de la sección Primera en calle 48 entre cinco y seis, jóvenes entusiastas contestaban las sentencias de Manes con el premonitorio “Se siente, se siente, Facundo presidente”. El neurocientífico sonreía y nunca fue tajante en cuanto a un anuncio formal de lanzamiento, pero quedó en claro que se anotará en la carrera para 2023.

“Hay que prepararse para gobernar”, dijo en otro pasaje del acto y apareció el “Volveremos a ser gobierno, como en el ´83”.

"Hoy es un día que simboliza todo el esfuerzo que hacen todos ustedes y es un día que nos invita a pensar el futuro. La mejor manera de homenajear a Alfonsín es pensar el futuro. Él fue un adelantado", comenzó su discurso. Ayer se celebró el Día del Militante Radical, justamente en homenaje por el día del nacimiento del expresidente.

"Cuando el radicalismo se levantó en la provincia de Buenos Aires, se levantó el país y eso es lo que ha pasado el año pasado. Se levantó el radicalismo de la provincia", indicó.

"El año pasado, en menos de un mes de visibilidad, ganamos en la mayoría de los distritos de la provincia y le dijimos a toda la Argentina que el radicalismo de la provincia de Buenos Aires está de pie para gobernar la Argentina el año que viene", continúo. Y añadió: “Tenemos que hacerlo no por nuestros intereses sino por la responsabilidad histórica. El Frente de Todos va a haber gobernado mucho tiempo, 16 de los últimos 20 años y tenemos más pobreza y una división que es insoportable. Y el PRO tampoco pudo unir a los argentinos".

Tras el discurso de Manes hablaron el presidente del Comité Provincia, Maximiliano Abad, y su vice, Erica Revilla. El jefe del bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la Cámara baja bonaerense y presidente de la UCR provincial, Maximiliano Abad, ratificó que “el radicalismo está de pie para gobernar y conducir los destinos de la Argentina. Somos un partido que quiere ser gobierno en la provincia y en nuestro país”. En tanto adelantó “que en el 2023 ofreceremos programas, mujeres y hombres para gobernar la Argentina y la provincia de Buenos Aires. No renunciamos a ninguno de los principios ni a los valores históricos de la UCR”.