Candidatos para todos los gustos: 28 listas a diputados por la Provincia

Una muy amplia gama de candidatos a diputados nacionales por la Provincia poblarán las mesas de votación. Habrá para todos los gustos, como para cubrir una amplia paleta de colores políticos y sin descuidar matices de todo el arco ideológico.

La Justicia electoral acaba de publicar las listas oficializadas que competirán en las Primarias del mes que viene y su número sorprende por lo numeroso, ya que son 28 las ofertas electorales que estarán en el cuarto oscuro.

Tamaño número ofrece, como se dijo, una amplia diversidad. Y aporta nombres conocidos y otros no tanto. Dirigentes de estilo confrontativo, comunicadores polémicos, declarados antiabortistas y ex combatientes de Malvinas. Hombres y mujeres de derecha y de izquierda. Dialoguistas y moderados. Funcionarios, profesionales y empresarios. También, figuras del espectáculo. En definitiva, un amplio abanico de ofertas para ir por las 35 bancas de diputados nacionales que estarán en juego. Claro que, antes, deberán pasar por el filtro de las PASO y superar el umbral del 1,5 por ciento de los votos para jugar la final electoral de noviembre.

Tres internas

Las Primarias en la Provincia para la categoría de diputados nacionales tendrán tres internas. Acaso la más instalada es la que se llevará a cabo en Juntos entre la lista radical liderada por el neurocientífico Facundo Manes y la que encabeza el ex vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, que aglutina al PRO y a la Coalición Cívica.

Manes va seguido de Danya Tavella, el peronista Emilio Monzó y Margarita Stolbizer. A Santilli lo siguen Graciela Ocaña, Juan Manuel López y Marcela Campagnoli, ambos del sector de Elisa Carrió.

Otra interna es la del Frente de Izquierda entre la lista que lidera Nicolás Del Caño y la que postula a Alejandro Bodart.

Finalmente habrá una tercera interna en el Frente Unión por el Futuro, entre dos listas Pro Vida y que tiene como particularidad que están encabezadas por ex combatientes de Malvinas. Una de las ofertas es la del ex candidato presidencial Juan José Gómez Centurión y la otra está encabezada por Juan Neves.

Ya sin interna, el oficialista Frente de Todos va con Victoria Tolosa Paz y el ex ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan. En tanto, Vamos con Vos es el frente que impulsa al ex ministro de Transporte Florencio Randazzo y la empresaria Carolina Castro.

Avanza Libertad va con el economista José Luis Espert y la platense Carolina Piparo, mientras que un frente con sectores del socialismo y del humanismo denominado Proyecto Justo Social y Humanista impulsa a Mario Mazzitelli y Ana Giovinazzo.

Entre los sectores Pro Vida hay que mencionar además a +Valores, que postula a Cynthia Hotton, seguida de Gastón Bruno. Cuenta con el respaldo de diversos sectores evangelistas. También competirá el Partido Celeste Provida que postula a Ayelén Amancay.

La izquierda tendrá otras dos opciones además del Frente de Izquierda de Bodart y Del Caño. Una es el Movimiento al Socialismo que encabeza Manuela Castañeira. La otra es Política Obrera, que lidera José Wermus, más conocido por su seudónimo Jorge Altamira.

Caras conocidas y no tanto

Otra de las listas que competirá es la que encabeza el polémico comunicador Santiago Cúneo que va con el Partido Popular. En tanto, el no menos polémico ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, va por el Partido Republicano Federal.

La ultra derecha va representada por Alejandro Biondini, mientras que el Partido Federal anotó al dirigente de La Matanza, Miguel Saredi.

Otras listas que competirán son las del Partido Conservador Popular que impulsa a Víctor Albarracín; la Corriente de Pensamiento Bonaerense que está liderada por Ernesto Ludueña; el Partido Verde que encabeza Fabiana Zanutti y Todos por Buenos Aires que anotó a José Raffo.

También estarán en el cuarto oscuro las boletas de Moral y Progreso que lleva como candidato a Jorge Paz; Vocación Social que anotó a la bailarina Cinthia Fernández; Partido de Unidad Social que va con Walter Arias y el Partido Laborista que inscribió a Anabella Lentini.

Finalmente competirán Justicia y Dignidad Patriótica con Sergio Medrano y Esperanza del Pueblo, que lleva como primer candidato a Mirta Sotelo.