Flexibilizan el confinamiento estricto

El Gobierno bonaerense no cambiará el esquema previsto en relación con las restricciones establecidas para el manejo de la pandemia. Así, este domingo será el último día del confinamiento estricto y a partir del lunes volverán las restricciones no tan severas que en función de la recategorización realizada de los municipios, abarcarán a casi todo el territorio bonaerense.

En efecto, 121 municipios quedaron en fase 2, con mayores restricciones, mientras que unas 13 comunas permanecen en fase 3 y solo una, San Cayetano, en Fase 4.

A partir de la vigencia del decreto presidencial, desde del lunes 31 y hasta el viernes 11 de junio se vuelve a las restricciones anteriores, con excepción del fin de semana del 5 y 6 de junio habrá una vez más aislamiento estricto.

En ese sentido, el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, especificó que “para las próximas tres semanas, la normativa establece las mismas medidas de cuidados que veníamos teniendo” y graficó que para municipios en Fase 2 y 3 “la circulación está sólo permitida para trabajadores esenciales autorizados con el certificado Cuidar”.

Especificó que las comunas en Fase 3 -las que tienen una razón de casos mayor a 1,2% y una incidencia de casos mayor a 150 por cada 100 mil habitantes- son las denominadas “de alto riesgo epidemiológico”.

Allí, quedan suspendidas las reuniones sociales en domicilios particulares, así como las reuniones sociales en espacios públicos de más de 10 personas; se prohíben los deportes en espacios cerrados y la actividad en casinos, bingos, discotecas y salones.

A la vez, quedan prohibidos los eventos culturales, sociales, deportivos, recreativos y religiosos en lugares cerrados, así como los cines, teatros, centros culturales, clubes y gimnasios y se plantea tanto una restricción de circulación nocturna entre las 0 horas y las 6 horas así como una restricción para actividad gastronómica entre las 20 y las 6 horas y (con el aforo al 30%) y de 23 a 6 para el resto de las actividades comerciales no esenciales.

Bianco consignó que en Fase 2 o de “alarma epidemiológica” se encuentran los municipios con una incidencia de casos mayor a 500 contagios por cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días y/o una ocupación de UTI mayor al 80%.

En esa etapa, además de las prohibiciones de Fase 3, se suspenden los centros comerciales y shoppings; y se restringe el horario para actividades gastronómicas entre las 19 y las 6 horas (y solo al aire libre).

A la vez, los comercios estarán habilitados para abrir entre las 19 y las 6 horas, sin ingreso de clientes a los locales; se suspenden los deportes de contacto al aire libre, la actividad en los clubes y gimnasios; se restringe la circulación nocturna entre las 20 y las 6 y se suspenden las clases presenciales a excepción de la educación especial.

En tanto, el ministro de Salud, Daniel Gollan, dijo que “la tensión sobre el sistema sanitario sigue siendo alta y preocupante”, por lo que pidió continuar con las medidas de cuidado para lograr un descenso en los contagios. Planteó que “hay una desaceleración de la velocidad de crecimiento de los contagios, pero siguen creciendo tanto en el interior como en el AMBA”.