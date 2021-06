Roberto Baradel dijo que por la suspensión de clases, “bajaron más los casos”

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, aseguró que "hay una evidencia incontrastable" de por qué en el actual contexto epidemiológico es necesario suspender la presencialidad educativa y es que en Provincia de Buenos Aires "bajó más el aumento de los casos" (positivos de coronavirus) que en la Ciudad de Buenos Aires.

En un medio radial, el dirigente sindical explicó que en ambos distritos se tomaron las mismas medidas a excepción de la cuestión educativa, por lo que afirmó que "está clarísimo" que la razón de los mejores resultados en la provincia están directamente relacionados con la suspensión de la presencialidad.

"Si hay circulación comunitaria eso también impacta en la escuela", argumentó.

"Jamás muestran la evidencia. Lo plantean un como una cuestión científica cuando no es así. A nivel internacional no hay evidencia. La publicación médica inglesa The Lancet planteó que el tema de la presencialidad en las escuelas incidía en el nivel de contagios por la circulación de personas", indicó.

Baradel aclaró que está de acuerdo con retomar "apenas sea posible" la presencialidad "con burbujas" y "con menos cantidad de chicos", pero subrayó que "en el actual pico de la pandemia" es necesario bajar el nivel de circulación, y que "es una situación extraordinaria".

Para el líder docente, "es una gran irresponsabilidad lo que está haciendo el jefe de Gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta) y la ministra de Educación (Soledad Acuña), y aseguró que "intentan sacar ventajas electorales" en el marco de la pandemia.

A su vez indicó: "Creen que le hacen un daño electoral al Gobierno nacional pero en realidad le hacen un daño al conjunto de la sociedad", insistió.

Y se preguntó por qué el año pasado Rodríguez Larreta tomó la decisión de "dejar a los chicos sin clases" cuando el nivel de contagios era mucho menor al actual, si de verdad creía que las escuelas era lo último que había que cerrar.

"Con el diario del lunes uno puede decir que se extendió mucho el año pasado. Pero ahora es una cuestión de especulación político-electoral. Es muy dañino lo que están haciendo", señaló.

"Mi postura es que temporalmente, en lugares con alerta epidemiológica, tiene que buscarse las mejores alternativas como zoom o entrega de cuadernillos. La Ciudad podría dar clases de forma virtual de manera temporal", dijo.

En tanto, Baradel apoyó la idea de adelantar el receso escolar de invierno, aunque aclaró que "es una buena medida en tanto tomen la decisión de vacunar" docentes.

"La Ciudad es una de las jurisdicciones que menos vacunó docentes. Están entre el 11 y el 14%", lamentó.