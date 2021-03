Macri se reunió con intendentes bonaerenses

Tras el reciente lanzamiento de su libro "Primer Tiempo" que significó su regreso al escenario político en medio del año electoral, el ex Presidente Mauricio Macri continuó hoy mostrándose activo y mantuvo una reunión con los dirigentes del PRO del grupo Dorrego, integrado por intendentes y ex jefes comunales de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Pablo Petrecca.

El encuentro se realizó en el municipio de Vicente López, donde el intendente Jorge Macri hizo de anfitrión, acompañado por sus pares Julio Garro (La Plata); Diego Valenzuela (Tres de Febrero); Néstor Grindetti (Lanús); Javier Martínez (Pergamino); Guillermo Montenegro (General Pueyrredón); Pablo Petrecca (Junín) y Héctor Gay (Bahía Blanca).



"Los intendentes del grupo Dorrego nos juntamos con Mauricio para intercambiar miradas sobre la evolución del Covid en el conurbano y la inseguridad que sufren los bonaerenses todos los días. También hablamos de la actualidad nacional y provincial, y de los enormes desafíos que tenemos por delante este año", informó Jorge Macri tras el encuentro.

Trascendió que durante la reunión Macri y los jefes comunales coincidieron en "la importancia de haber sostenido la unidad" tras la derrota de 2019, y que ahora el desafío es ir hacia una "apertura" y lograr un "crecimiento" de Juntos por el Cambio para los comicios legislativos de este año, en el marco de "una competencia interna en una PASO" con las otras fuerzas que integran ese frente opositor.

También compartieron "la relevancia de generar una alternativa para ganar" las elecciones de este año, sobre todo en el distrito clave de la provincia de Buenos Aires, "que sea sostén de una realidad distinta para 2023".

Me reuní con @mauriciomacri y otros intendentes bonaerenses, con quienes compartimos la preocupación por las demoras en el plan de vacunacion y el aumento de los casos de Covid-19. pic.twitter.com/5hBCGgQZkO — Pablo Petrecca (@petreccapablo) March 30, 2021

En tanto, el ex presidente Macri "destacó la importancia de consolidar un proyecto provincial, sostenido en intendentes que conocen la provincia y gestionan el día a día y que además lograron ganar y gobiernan para mas de 4 millones de bonaerenses".

En la reunión los dirigentes además se mostraron "preocupados por el ritmo de la vacunación" contra el coronavirus y "el aumento de casos" en el país.

El grupo Dorrego se presentó oficialmente el año pasado con el respaldo de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y está integrado también por tres ex intendentes del PRO que no lograron ser reelectos en 2019: Martiniano Molina (Quilmes), Ramiro Tagliaferro (Morón) y Nicolás Ducoté (Pilar). Estos jefes comunales buscan afianzar un proyecto político territorial "desde la provincia y para la provincia" y aspiran a ser una pata interna relevante en la discusión de Juntos por el Cambio.

Además de participar de este encuentro, el intendente Héctor Gay aprovechó la jornada también para reunirse en un bar con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Nos reunimos con Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca, para conversar sobre los desafíos que tenemos ante el rebrote del coronavirus. Trabajar en equipo es la clave para hacer frente a la pandemia", sostuvo en Twitter Rodríguez Larreta.