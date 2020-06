Kicillof rechazó críticas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, rechazó hoy las críticas de sectores de la oposición contra la extensión de la cuarentena y apuntó con los que "se esconden y se ponen a especular".

Al inaugurar un centro de salud en el municipio de Pilar, el mandatario provincial apuntó contra los "discursos que bombardean y tratan de llenar la cabeza".

"Yo sé de la angustia y el malestar que tenemos todos, pero algunos cuentan los días (de confinamiento) y yo me dedico a contar otra cosa", sostuvo el referente del Frente de Todos.

En ese marco, el ex diputado nacional destacó "las vidas que se salvaron por tomar estas decisiones difíciles y duras".

"Donde están creciendo los contagios no vamos a tener ninguna duda en tomas las medidas que tengamos que tomar para cuidar la salud y la vida de las personas", subrayó Kicillof, en la previa al anuncio de una nueva prórroga de la cuarentena general, que se endurecerá en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Al respecto, el gobernador señaló que durante el período de aislamiento se amplió el sistema sanitario: "No estuvimos mirando al cielo, especulando, haciendo notas de opinión o tuiteando. Estuvimos llenando la Provincia de camas de terapia intensiva".

"No podemos relajarnos, distraernos, dejarnos llevar por las presiones. Tenemos que dedicarnos a cuidar la vida de los bonaerenses", añadió.

Asimismo, se refirió a la situación económica y manifestó que "la economía va a caer, pero caiga más o menos, lo que hay que decidir es cuántas vidas se pierden y a cuánta gente se deja en el abandono".

En otro mensaje a la oposición, Kicillof afirmó: "Es un tiempo turbulento, excepcional. Cuando se presentan las dificultades y la realidad se vuelve, dura, difícil y exigente es cuando se ve la madera de la gente. Hay quienes se esconden, se asustan, se paralizan, se ponen a especular".

"Venimos de una época en la que alguien dijo con orgullo que no iba a abrir ningún hospital más... Estamos en otra época, en otro ciclo que dice con orgullo, nosotros sí vamos a abrir hospitales", concluyó el gobernador bonaerense.