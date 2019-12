Kicillof criticó a Juntos por el Cambio y apuesta al diálogo con los intendentes

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apostará en los próximos días a destrabar el debate del proyecto de reforma tributaria que envió a la Legislatura a partir de un encuentro que mantendrá el jueves con intendentes de Juntos por el Cambio y de insistir con la interlocución de la ex gobernadora María Eugenia Vidal en la negociación.

Así lo expresó en declaraciones formuladas ayer, en las que acusó a la oposición de Juntos por el Cambio de "jugar al circo político" y responsabilizó puntualmente al intendente del partido bonaerense de Vicente López, Jorge Macri, por la decisión de "romper las negociaciones en curso" en torno a la ley Impositiva promovida por el oficialismo.

En ese marco, el mandatario provincial reveló que insistirá con la "interlocución" de la ex gobernadora María Eugenia Vidal en la negociación -pese a que se encuentra fuera del país- y puso a la vez la mirada en la reunión que mantendrá este jueves con los intendentes de Juntos por el Cambio, a quienes recibirá en la sede de la Gobernación, en la ciudad de La Plata.

Si bien se trata de un encuentro que estaba pautado con anticipación, lo cierto es que ahora, con el escenario suscitado en el Senado bonaerense a partir del rechazo de la oposición a tratar el proyecto de ley impositiva tal como lo propone el Ejecutivo, la reunión con jefes comunales de Cambiemos adquirió especial relevancia.

Mientras tanto, desde la oposición, tanto legisladores como intendentes de Cambiemos expresaron en declaraciones periodísticas "predisposición" para facilitarle al gobernador "los instrumentos necesarios para gobernar" pero, en lo que atañe a la cuestión impositiva, abogaron por la definición de una "ley de consenso".

En este sentido, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio en el Senado bonaerense, Roberto Costa, aseveró que la ley impositiva propuesta por el gobierno provincial es "necesaria", pero "no se puede sacar en 24 horas", y afirmó que "no estuvo mal no dar quórum" para el debate porque "hubiese estado peor votarla en contra".

En declaraciones formuladas, Costa entendió que se trata de una norma que "está hablando de una recaudación cuando no se sabe en qué se va a gastar", e insistió con que, si bien le quieren "dar el instrumento" al gobernador Axel Kicillof, antes pretenden "discutirlo".

En este punto, el jefe del bloque de Juntos por el Cambio en el Senado bonaerense, donde quedó trabada la discusión de la reforma tributaria, argumentó que "la clase media acomodada está al límite de su capacidad" y que, cuando "hay una crisis como esta, los bolsillos que se prenden fuego son los de todas las clases", por lo que "no se puede sobrecargar más sobre algunos contribuyentes".

Otra de las voces que se expresó en ese sentido fue la de la diputada provincial Maricel Etchecoin (CC ARI-Juntos por el Cambio), quien consideró que el proyecto de reforma tributaria constituye "un golpe directo al bolsillo de los bonaerenses" y le reclamó al oficialismo el impulso de "un debate serio y responsable" sobre una "iniciativa consensuada".

"Si es necesario darle tratamiento en extraordinarias durante enero, vamos a dar el debate pero esta iniciativa del oficialismo era un impuestazo con aumentos superiores a la inflación actual y los aumentos salariales", afirmó la diputada de la Coalición Cívica, en declaraciones difundidas a través de un comunicado de prensa.

En tanto, el intendente del partido bonaerense de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, aseguró que "los 61 intendentes de Juntos por el Cambio" están "dispuestos a seguir dándole instrumentos para gobernar" al mandatario provincial, Axel Kicillof, y expresó su confianza en que "en breve" se va lograr tener "una ley de consenso" de reforma tributaria.

"Nos parece excesivo el 75 por ciento de aumento si, como dicen los números, alcanza a un millón de bonaerenses", aseveró el jefe comunal, quien, a su vez, confirmó que concurrirá este jueves junto con sus pares de Cambiemos a la reunión convocada por Kicillof en la ciudad de La Plata.



“Es una manipulación”

Por su parte, en las declaraciones que formuló ayer, el gobernador Axel Kicillof cuestionó la postura de la oposición al señalar que "nunca" había escuchado a Cambiemos "defender a la clase media o quejarse de los tarifazos".

"Ahora agarraron un pretexto para dejarnos sin ley tributaria. Es una manipulación tratar de explicar que eso es un golpe a la clase media", señaló Kicillof.

En este contexto, recordó que su antecesora, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, había firmado antes de irse "un aumento de luz del 25 por ciento" que él dejó sin efecto, y remarcó que, a diferencia de la actual reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, la medida desactivada sí hubiese sido "un golpazo para los sectores medios y bajos".

"Le va a costar mucho a Cambiemos, después de haber perdido una elección por una diferencia tan grande, erigirse como los paladines de los sectores medios. Terminan defendiendo al 6 por ciento de los propietarios más grandes y a 200 propietarios que tienen más de 2.000 hectáreas", disparó Kicillof.