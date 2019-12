Gobierno bonaerense congela las tarifas de peajes

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires congeló las tarifas de los peajes en ese distrito, por lo cual no se aplicará el aumento del 25% que había sido dispuesto por la gestión anterior.

Así lo informó el gobernador Axel Kicillof, quien explicó que esta decisión abarca a "todos los peajes que están bajo la jurisdicción de Aubasa (Autopistas de Buenos Aires)", aunque no dio precisiones acerca de por cuánto tiempo regirá el congelamiento.

En consecuencia, la medida incluye a las rutas 2, 11, 74, 53 y 56, y a la Autopista Buenos Aires-La Plata, que tiene cinco peajes a lo largo de su traza.

"Hoy anunciamos que no vamos a aumentar los peajes, que se van a mantener estables, como ocurre con las tarifas energéticas. La idea es hacer una revisión de todo el esquema tarifario", sostuvo el mandatario provincial, en declaraciones radiales.

"No vamos a aumentar los peajes, se van a mantener estables", añadió Kicillof, quien de este modo, resaltó, dejó en suspenso "el nuevo cuadro tarifario con un 25% de aumento que dejó la gestión de María Eugenia Vidal".

Así, los peajes de Dock Sud y Hudson de la autopista Buenos Aires-La Plata seguirán costando 33 pesos en horario normal y 42 pesos en horario pico.

En tanto, los peajes de Quilmes–Berazategui–Bernal -directo hacia la Capital Federal- se mantendrán en 57 pesos y 71 pesos en horario pico.

Por su parte, los peajes de las rutas costeras como la ruta 2 seguirán en 120 pesos, mientras que el de la ruta provincial 11 mantendrá la tarifa de 120 pesos en el peaje de La Huella y de 57 pesos en el peaje de Mar Chiquita.

El último aumento de los peajes bonaerenses se aplicó en abril de este año, y fue del 33%.

Por último, Kicillof destacó que este lunes se lanzó el tradicional "Operativo Sol" en las rutas de la Provincia, con la participación de más de 12 mil efectivos de la Policía Bonaerense.