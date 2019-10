Kicillof dijo que habló con Vidal y "se puso a disposición de la transición"

El gobernador electo de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, brindó una conferencia de prensa en La Plata. En ese marco, el ex ministro de Economía realizó un análisis de la jornada electoral de ayer. "Como se vio en las calles de la Provincia de Buenos Aires, fue un gran triunfo de la democracia y una gran oportunidad para la Argentina y la Provincia", comenzó diciendo. Luego agregó que "decidimos hacer la conferencia de prensa en La Plata porque es la capital de la Provincia, a la que vamos a jerarquizar muchísimo durante la próxima gestión".

"Es para nosotros una enorme responsabilidad y un orgullo de cara a esta etapa y lo que configura la historia del país y la provincia. Ayer hice énfasis en algunos indicadores económicos y sociales y era una situación complicada. Me detuve ahí pero continúan y son malos y preocupantes, a nivel nacional y provincial", resaltó el gobernador electo, al tiempo que manifestó: "Desde el punto de vista de la situación económica, social y productiva de la provincia se produjo una situación arrasada. por la vulnerabilidad social, de las empresas, industrias y servicios. En todos los sectores se perdió capacidad productiva y eso ha dado pérdidas en el poder adquisitivo".

"No nos vamos a dedicar ni a echar culpas ni vamos a hacer referencia a la pesada herencia. Vamos a dedicarnos a trabajar", sostuvo el ex ministro de economía. En cuanto a la transición aseguró que "la Gobernadora (Vidal) intentó comunicarse anoche pero hablamos esta mañana en una breve charla en la que se puso a disposición de la transición. Tendremos las primaras reuniones en el transcurso de esta semana". Y agregó que "formaremos un equipo de transición para trabajar en una radiografía, en un diagnóstico de todos los problema que experimenta la Provincia".

"Vamos a hacer un gobierno distinto. Va a ser un gobierno de gestión y no de marketing. No van a ver un gobierno de afiches, ni redes sociales ni de trolls", dijo Kicillof. Luego manifestó que "vamos a acompañar a los gobiernos municipales, acompañando y recuperando lo perdido. Eso es lo que hace falta. No será un gobierno de agravios ni de persecución, ni judicial ni mediática. No creemos en eso y dejaremos que la justicia actúe".

La conferencia estaba anunciada para las 13 pero se postergó media hora, en calle 10 entre 54 y 55, y Kicillof estuvo acompañado por su compañera de fórmula, la actual intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien fue la primera en tomar la palabra.

El diputado se convirtió ayer en el sexto gobernador peronista de Buenos Aires desde la recuperación de la democracia en 1983, al vencer ampliamente a la actual mandataria María Eugenia Vidal, de Juntos por el Cambio.

Kicillof, del Frente de Todos, obtuvo el 52,28% de los votos contra el 38,39% (3.687.615) de Vidal, quien llevó a Daniel Salvador como candidato a vice por la alianza oficialista.