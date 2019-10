Axel Kicillof le ganó por más de 13 puntos a Vidal y será el próximo gobernador

Al final, no hubo sorpresas. Los bonaerenses ratificaron su pronunciamiento de las Primarias de agosto y consagraron ayer a Axel Kicillof como el próximo gobernador de la Provincia. El candidato del Frente de Todos se impuso por una amplia diferencia.

Al cierre de esta edición y según los datos del escrutinio provisorio con el 93,85 por ciento de las mesas escrutadas, Kicillof obtenía 4.918.935 votos (52,18%), contra los 3.628.411 votos (38,49%) que conseguía la actual gobernadora María Eugenia Vidal.

El triunfo opositor dejó poco y nada para el resto. El candidato de Consenso Federal, Eduardo “Bali” Bucca, apenas llegaba a 482.131 votos (5,11%) y se desinfló fuerte respecto de las Paso.

La amplia victoria de Kicillof volvió a cimentarse en las abrumadoras diferencias que obtuvo en el Conurbano. En los distritos más poblados y donde al mismo tiempo la crisis económica viene pegando con extrema dureza, el candidato del Frente de Todos conseguía diferencias superiores a los 40 puntos en algunas comunas como La Matanza.

Para el resto de los candidatos, la performance fue poco menos que testimonial. Christian Castillo (Frente de Izquierda), obtuvo 264.714 votos (2,80%), mientras que Gustavo Alvarez (Frente NOS) logró 131.080 sufragios (1,39%). En tanto, 385.674 bonaerenses votaron en blanco (3,90%).

Como ocurriera en las Primarias, a Vidal le “pesó” la fuerte imagen negativa de Mauricio Macri en territorio bonaerense. Si bien la gobernadora logró un corte de boleta en su favor respecto del Presidente, le alcanzó para acortar la diferencias con Kicillof respecto del 11 de agosto pero no le resultó suficiente.

Para la categoría de Presidente, Alberto Fernández conseguía 4.934.843 votos (52,05%) contra los 3.415.274 votos (36,02%) de Macri. En tanto, Roberto Lavagna cosechaba 599.223 votos (6,32 por ciento). Los datos corresponden al recuento provisorio con el 94,16 por ciento de las mesas escrutadas.

Reconstrucción

Tras conocerse su triunfo, Kicillof anunció una “reconstrucción” del distrito para pasar, luego, a la “creación de empleo de calidad, ciencia y tecnología, educación pública y universidad”. “Para eso nos convocaron, en eso estamos, así llegamos y así vamos a gobernar”, sostuvo Kicillof.

Al hablar desde el búnker del Frente de Todos en el barrio porteño de Chacarita, donde compartió el recinto junto al presidente electo, Alberto Fernández, el economista destacó que su triunfo en el territorio bonaerense fue “categórico” y consideró “crucial” para esa victoria la “unidad del campo popular”.

Además, sostuvo que la situación económica que deja la gestión de Vidal es de “tierra arrasada”. En ese sentido, detalló que “después de 4 años” de gestión de Cambiemos “va a haber una caída de 9 puntos del PBI en términos per cápita”, lo que implica “un retroceso casi del 10% en solo cuatro años”.

“Lo mismo la desocupación -expuso-: en 2015, estaba 5,8%, y hoy está en 10,6 %. Estamos hablando de la casi duplicación del nivel de desempleo. Espero que tengamos esto en cuenta, porque no es un número vacío: son 167 mil puestos de trabajo formal menos. Tras definir la ocasión del triunfo como “feliz y maravillosa”, anticipó que gobernará “recorriendo todos los rincones de la provincia, acompañando a los que sufren”, además de que, dijo, “también cambia la lógica de gobierno a partir de ahora en la provincia y en el país”.

Por eso le pidió a Juntos por el Cambio que “maneje la situación con total responsabilidad” y que “cuiden todo lo que no cuidaron en estos años”, en referencia al “trabajo, salario, jubilados, trabajadores, salud y educación pública”. Y acotó el candidato a gobernador electo: “Estamos delante de un fracaso de un modelo económico neoliberal y de una forma de gobernar”.