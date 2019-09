Aumenta la distribución de pornografía infantil

Dos hombres -uno de ellos abogado- fueron detenidos y quedaron acusados de distribuir pornografía infantil, luego de denuncias realizadas por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), de Estados Unidos.

Uno de los operativos fue concretado en un domicilio de la calle Villarroel, en la localidad de Villa Ballester, y allí los miembros de la división Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina aprehendieron a un abogado de 45 años, quien está acusado de distribuir imágenes de pornografía infantil.

La investigación para dar con el sospechoso comenzó a raíz de un reporte remitido por el National Center for Missing (NCMEC) el cual denunció que el 12 de enero de este año, un usuario utilizó la plataforma de comunicaciones Skype, y distribuyó un archivo en la cual se observaba a una niña es situaciones de índole sexual.

Ante este hecho, los detectives realizaron diferentes diligencias tendientes a la identificación del usuario investigado y obtuvieron que la IP correspondía a la empresa Telecom, cuyo titular era el letrado ahora detenido. En ese contexto, se allanó la vivienda (por orden del Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial de San Martín) y se secuestraron dos computadores, un módem, tres celulares, un pendrive, cuatro cds, un dvd y dos cámaras digitales.

En tanto, en el segundo procedimiento, llevado a cabo en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, los efectivos policiales detuvieron a un hombre de 43 años, acusado también de distribuir y además producir material de pornografía infantil.

El arresto se dio, como en el otro caso, luego de un reporte remitido por el National Center for Missing (NCMEC) en el cual se detectó a un usuario de Instagram, quien publicó un video de explotación sexual infantil a través de una dirección IP de la empresa Telecom.

Fue así que identificaron el domicilio, ubicado en la calle Obispo San Alberto al 3000, allanaron el lugar, con intervención del Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 19 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Carlos Aostri. Allí detuvieron al sospechoso y secuestraron cuatro teléfonos celulares, cuatro discos rígidos externos, tres pendrives, dos cámaras digitales, cuatro memorias, una cámara filmadora, una netbook, y una computadora.