El Frente Gremial Docente bonaerense exigió inspección de higiene y seguridad

El Frente de Unidad Docente Bonaerense realizó una presentación, ayer, en la cual reclama al ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, que a través de su Servicio de Inspección Laboral cumplimente las normas vigentes en materia de higiene, salubridad y seguridad de los trabajadores y lugares de trabajo; fundando dicho pedido en la Ley 10.149.

Asimismo, el FUDB solicitó que se realice una inspección de higiene y seguridad para verificar dichas condiciones en cada establecimiento educativo antes del 6 de marzo; fecha establecida por la DGCyE, para el inicio del ciclo lectivo.

El pedido de los Sindicatos está fundado “en los sucesos acontecidos en Moreno y en otras Escuelas de toda la Provincia y tiene la intencionalidad manifiesta de que no se reiteren las deficiencias edilicias y los riesgos que ocasionaron las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez y la posterior suspensión de clases en la totalidad de las Escuelas del distrito y en 1500 Escuelas bonaerenses”.

Así también, adelantaron que este mismo reclamo será replicado desde todos los distritos, que realizarán presentaciones en cada una de las delegaciones del Ministerio de Trabajo.

A la espera de la oferta oficial

La presidente de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) Mirta Petrocini, aseguró hoy que la discusión paritaria con el Gobierno provincial, que se retomará mañana, “debe incluir la discusión por el salario perdido durante 2018, además de la pauta para 2019”.

“Hoy, el salario docente quedó aproximadamente un 15% por debajo de la inflación. Por ese motivo, estamos pidiendo recuperar el salario perdido. Ya ni siquiera estamos discutiendo un incremento, sino recuperar el poder adquisitivo”, sostuvo la dirigente.

Asimismo, Petrocini indicó que “se ha perdido un tiempo valioso en la discusión de las condiciones laborales y el salario de los docentes. Pedimos que nos convocaran en enero y recién tenemos la primera reunión del año mañana”.

En declaraciones periodísticas, la sindicalista señaló además que el 6 de marzo próximo “los docentes queremos estar en el aula, dando clases normalmente. Pero eso va a depender de la gobernadora (María Eugenia) Vidal, de su voluntad y su decisión por solucionar esta situación por la que está atravesando el sector”.

En este sentido, la titular de la FEB puntualizó que “en enero se liquidó el último 2% de incremento otorgado por la Provincia, para completar un 32% de aumento salarial 2018. Esto significó, por ejemplo, sólo 108 pesos más al salario básico”.

En este marco, Petrocini enfatizó: “el camino del Gobierno no puede basarse en desacreditar el pedido legítimo de los docentes, ya que somos nosotros los que conocemos la realidad de lo que pasa en las aulas y en cada distrito”.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a paritaria salarial a los sindicatos docentes para mañana, a las 17.30, en el Ministerio de Economía, en La Plata.

Los gremios integrantes del Frente de Unidad Docente reclamarán que la Provincia cubra primero un 18% por lo perdido en 2018 y otro 30% para este año.

Al momento de la convocatoria, el Poder Ejecutivo recordó que durante 2018 se realizaron 20 reuniones en las que el Gobierno provincial hizo 11 propuestas, que fueron rechazadas por los maestros.

En Junín

La secretaria general adjunta del Suteba, María Laura Torre, señaló que los gremios asistirán a la reunión con el Gobierno con la “expectativa” de cerrar las paritarias del año pasado, mientras criticó que en 2018 hubo un “decretazo” que ubicó a los salarios del sector por debajo de la inflación.

De cara a ese encuentro, Torre sostuvo que “por primera vez” no hubo cierre paritario en 2018. “Cerramos el año con un decretazo de la gobernadora, que nos planteó una pauta salarial de 32 por ciento, dejando el sueldo en 16.250 pesos”, cuestionó.

Por su parte, Francina Sierra, secretaria de Suteba de nuestra ciudad, aseguró que la continuidad de la discusión se dará porque “no consideramos que haya habido un cierre de 2018, no se firmó nada de común acuerdo. Lo primero que hay que rediscutir es lo pendiente de 2018, sobre todo la promesa de la Gobernadora, de que no íbamos a perder con la inflación”.

Esa discusión, según Sierra, “es el recupero de los 15 o 16 puntos perdidos en 2018”.

Por su parte, Torre argumentó que “la inflación dada a conocer por el INDEC no es la misma que plantea Vidal, sino que es de 47,6 por ciento”.

“Durante enero deberíamos haber aprovechado que los alumnos no están en las aulas, para cerrar el 2018”, fustigó y afirmó que “la gobernadora dejó pasar enero y la mitad de febrero”.

Además, consideró que la convocatoria para este mes “es tarde si es que Vidal insiste en seguir planteando pautas a la baja, no dialogar”.

En declaraciones radiales subrayó que es “muy preocupante” que la mandataria provincial tenga “la misma actitud”, mientras que se quejó de “un maltrato muy grande hacia los docentes”.

No obstante aseguró: “Vamos con todas la expectativas de cerrar el 2018”.