Giaccone: “Que la Gobernadora se ponga al frente de la crisis del sector porcino”

Legisladores de distintos bloques políticos de la Cámara de Diputados presentaron ayer, en conferencia de prensa, un proyecto de ley para proteger la producción porcina en la provincia de Buenos Aires, actividad que crece no sólo en stock sino también en establecimientos, faenas y consumo.

En este sentido la diputada oriunda de Junín Rocío Giaccone afirmó: “La Gobernadora tiene que ver las diferentes situaciones que viven los productores en la provincia. Una provincia que no tuvo ministro de producción durante medio año, habla de la poca importancia que tiene para el ejecutivo las problemáticas que vive el sector”.

El objeto de la Ley consiste en garantizar la sustentabilidad de la producción porcina en la provincia de Buenos Aires preservando el status sanitario, evitando la introducción y propagación en la Provincia de enfermedades exóticas, así consideradas para el territorio nacional, como así también la introducción de productos y sub-productos porcinos que provengan de países donde se utilizan drogas no autorizadas en Argentina para su aplicación en los diferentes procesos de la producción porcina.

Soberanía alimentaria

Asimismo, en la conferencia de prensa Giaccone explicó que “venimos trabajando en este proyecto que avanza sobre los problemas que vienen planteando los productores, pero es necesario que la gobernadora pueda asumir la gestiones que le corresponden al ejecutivo para poder resolver los problemas de fondo y no plantear soluciones que solo son un parche”, y agregó que “no solo el problema está vinculado a la producción, a la generación de empleo, sino que también a poder darle real importancia a una política que garantice la soberanía alimentaria”.

En concreto, el objetivo de la presente ley es prevenir tanto el ingreso de la carne contaminada con el Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino (PRRS) a nuestro territorio como el de mercadería porcina y derivados con Ractopamina.

La producción de porcinos es una actividad que, económicamente, crece año tras año, no sólo en stock sino también en establecimientos, faenas y consumo. A fines de 2017 la Provincia contaba con 13.199 establecimientos productivos registrados. Según los datos estadísticos, Buenos Aires registra el 52% de la producción porcina del país. Además, esto es acompañado por el consumo interno en ascenso ya que, en agosto de 2017, se registraba un consumo por habitante de 14.2 kg cuando un año antes era de 11.3 kg. Dentro de los 20 establecimientos productores del país, 10 están en territorio bonaerense, ubicándose 4 de ellos entre los primeros 5 lugares.

De la conferencia también participaron los legisladores Lisandro Bonelli (Frente Renovador), Mariano Pinedo (Unidad Ciudadana); Alejandra Martínez (Convicción Peronista) y Juan Manuel Cheppi (PJ – Unidad y Renovación).