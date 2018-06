Docentes advirtieron con un paro de 48 horas

Gremios docentes bonaerenses denunciaron ayer que el gobierno de María Eugenia Vidal desde "hace 48 días" no los convoca a continuar paritarias y advirtieron con realizar un paro de dos días, con fecha a decidir.

El Congreso Extraordinario de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) definió una huelga de 48 horas, a consensuar dentro del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), y en el mismo sentido se pronunciaron desde SUTEBA.

También adelantaron que la definición podría concretarse la próxima semana.

"Es evidente que los gremios y los bolsillos teníamos razón: el 15% de incremento con el que insiste el Gobierno es inviable y no alcanza a dar una respuesta genuina a las necesidades de los docentes", aseguró la presidente de la FEB, Mirta Petrocini.

En conferencia de prensa realizada al mediodía, el secretario General del SUTEBA, Roberto Baradel, comunicó las decisiones tomadas en el Plenario de Secretarios Generales, que se realizó luego de las Asambleas en todas las Escuelas de la provincia.

"Hace 48 días que la Gobernadora no nos convoca a discutir paritarias. Los chicos están en las aulas y, aun así nos clausuran el diálogo. Los docentes estamos perdiendo nuestro poder adquisitivo y las problemáticas en las escuelas se acentúan cada día", enfatizó Baradel.

Desde Suteba se definió impulsar un paro general en unidad con todas las centrales obreras y de no poder acordar una fecha conjunta, la misma será definida por ambas CTA, organizaciones sociales y gremios de la CGT.

Además se impulsa una jornada provincial de lucha de 48 horas, y con ese mandato irán a la reunión del Frente de Unidad Docente Bonaerense, que se realizará el lunes 11 de junio.

Los congresales de la FEB, por su parte, indicaron que, si esta situación no se modifica y el Gobierno continúa sin llamar a la paritaria, si insisten con el 15% de aumento, sin cláusula gatillo o siguen haciendo propuestas unilaterales, se podría "profundizar el plan de lucha y no iniciar las clases luego del receso de invierno".

Los representantes de los educadores se reunieron esta mañana en la ciudad de La Plata y definieron la continuidad del plan de acción que vienen impulsando desde hace meses, que incluyó movilizaciones y actividades distritales, en reclamo de una urgente convocatoria a la paritaria.

La secretaria General Adjunta de SUTEBA, María Laura Torre, puntualizó: "Tenemos salarios congelados desde diciembre del 2017.

Volvemos a rechazar el Presentismo y no vamos a cambiar salud por salario".

"El nuevo sistema de licencias está desbordado, hay chicos que no tienen clases día por medio porque no le designan suplentes. Lo mismo ocurre con la pelea respecto al IOMA y el IPS".