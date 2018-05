Dar la teta a menores de 2 años reduce el riesgo de infecciones respiratorias

El inicio de los días fríos coincide, en nuestro país, con el Día Mundial de la Donante de Leche Humana, que se conmemora hoy. La fecha resulta ideal para promover la donación del alimento perfecto para proteger a los bebés de los temibles virus respiratorios del invierno.

“Está científicamente comprobado que los bebés que toman leche materna tienen menos riesgo de bronquiolitis, bronquitis y neumonías, y si llegan a contraer alguna de estas infecciones serán menos severas, de menor duración y con menos riesgo de internación en comparación con un bebé que toma leche de fórmula”, explicó Ana Tabuenca, jefa del Banco de Leche del hospital provincial San Martín de La Plata.

Sobre ése y los demás beneficios de dar la teta conversaron esta semana en la sede del Banco de Leche Humana del San Martín. El servicio, pionero en la Provincia, celebró su 11º aniversario con una jornada que reunió a profesionales y donantes. Desde su apertura, el Banco recolectó 7531 litros gracias a las donaciones solidarias de 4200 mujeres. Esa leche fue utilizada como alimento para bebés de riesgo internados en neonatología, sobre todo, prematuros y con bajo peso, condiciones que los vuelven muy vulnerables.

Además de amamantar a los menores de 2 años, los especialistas del ministerio de Salud bonaerense recomiendan cumplimentar el calendario de vacunación, dar la antigripal a los bebés de entre 6 y 24 meses, no fumar en los hogares o ambientes donde hay niños y niñas y lavarse bien las manos antes de entrar en contacto con ellos.

Quiénes pueden donar

Cualquier mamá que tenga deseo de ser donante de leche materna puede serlo. Las especialistas cuentan que algunas de ellas se acercan al banco del hospital porque notan que tienen mucha más leche de la que toman sus bebés.

Otras, en cambio, llegan para consultar sobre cómo pueden donar aun sin percibir excedente. A estas últimas, el equipo del San Martín les explica que como el pecho materno es una glándula, cuánto más se la estimula más leche fabrica. De modo que se les sugiere sacarse leche toda vez que puedan. De este modo, el cuerpo interpreta que necesita producir y genera mayor cantidad. “Tenemos mamás de mellizos que amamantan a sus dos bebés y así y todo pueden donar sin problema”, cuenta Tabuenca.

Los únicos requisitos para ser donante es estar sana, tener bebés menores de un año, no fumar, no beber alcohol ni consumir drogas o medicamentos contraindicados durante la lactancia. Incluso, quienes tengan dudas y deseen saber que sustancia es o no compatible con la lactancia, pueden consultar en la página www.e-lactancia.org.

Además, las mujeres que quieren donar pueden llamar al teléfono directo del Banco de Leche, 0221 489-5501, o acercarse personalmente a la planta baja del pabellón de la Maternidad del hospital San Martín de La Plata, ubicado en calle 69 y 115. El horario es de lunes a viernes de 6 a 17.30 y los sábados, domingos y feriados de 8 a 13.30. En Facebook se los puede encontrar como Banco de Leche Materna La Plata.