Arata cuestionó la suba en luz y gas

La legisladora provincial por el Frente Renovador Valeria Arata cuestionó el fuerte incremento de tarifas en los servicios públicos. "Cuando llegan las tarifas de energía eléctrica y gas natural los vecinos no saben cómo hacer para pagarlas. Es increíble que el Gobierno no atenúe el impacto de los aumentos, que debería hacerse de una manera gradual, para no seguir castigando el bolsillo de los trabajadores”, afirmó.

"Con los aumentos de gas y luz, el Gobierno sigue tomando a la energía como un costo y no como un insumo estratégico para el desarrollo. Y lo que es peor, asfixia el poder de compra de los trabajadores y complica la competitividad del sector productivo", advirtió la legisladora por la Cuarta Sección Electoral.

"Desde nuestro espacio entendemos que el salario es un dinamizador del mercado interno, y sin mercado interno el crecimiento es una utopía inalcanzable", consideró.

Créditos UVA

"Existe una creciente preocupación por parte de los tomadores de créditos UVA porque esta unidad de valor se encuentra sujeta a los índices de inflación que no paran de escalar. Desde el Frente Renovador hemos presentado un proyecto de ley para proteger a quienes tomaron estos préstamos y hoy se ven perjudicados por el alza de la inflación", señaló.

"La idea es crear un fondo compensatorio para que cuando la inflación le esté ganando al salario, el fondo compense; cuando salario e inflación vienen parejo, el fondo acumula dinero para cubrir las diferencias y no impactar en la deuda de capital de los tomadores", explicó.

"Este es el gran problema de lanzar medidas muy agradables desde lo enunciativo, pero sin prever los riesgos de una economía que no logra hacer pie y termina generando deudas estructurales en los vecinos", cerró.