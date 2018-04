En Chacabuco, Salvador llamó a seguir profundizando el cambio

El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, visitó ayer Chacabuco y encabezó, en compañía del intendente Víctor Aiola y del escribano general de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Marcos Arrospide, la entrega de escrituras de viviendas a 73 familias.

Luego brindó una conferencia de prensa donde ratificó la pertenencia de la UCR dentro de Cambiemos, evitó hablar de candidaturas y se centró en seguir llevando adelante el cambio "en el año importantísimo que queda por delante".

Tras finalizar el acto de entrega de títulos de propiedad a vecinos que esperaron más de 20 años, de acuerdo a la información recabada por el Municipio, Salvador dialogó con los medios locales y destacó, después de más de dos años de gobierno, la recuperación de los municipios y de la Provincia, "que está en plena marcha".

Obras y tarifas

El vicegobernador habló del plan de obras "más importantes de los últimos años", de las reformas en el Servicio Penitenciario, la Policía y el Poder Judicial, la recuperación de fondos y de los sacrificios para recuperar los niveles de energía, la inversión y el trabajo. Además, se refirió a la situación económica y destacó el crecimiento "que hace más de 30 años no pasaba" y la baja de la inflación.

En este sentido, aludió a la actualización de las tarifas y a resultados "que no se vuelcan inmediatamente en todos los sectores por igual", pero que tienen como propósito final favorecer a las clases más bajas; y ponderó la tarea del Gobierno "de atender la urgencia y al mismo tiempo mirar para adelante".

Por otra parte, consultado sobre el rol del espacio al interior de Cambiemos, el presidente del Comité Provincia afirmó que hay una relación consolidada y que "todos somos conscientes de la responsabilidad que tenemos".

Por último, reiteró que no hay rispideces y que al momento del armado de las listas, "es lógico que aparezcan tensiones", pero que "bajo ningún punto de vista hacen mella al interior de Cambiemos".