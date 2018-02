Citan a los gremios docentes para el jueves

El gobierno bonaerense convocó a los gremios docentes a iniciar las negociaciones paritarias el próximo jueves 15, tras el reclamo de los maestros por la demora en la discusión. El encuentro entre los funcionarios del gabinete de María Eugenia Vidal y los referentes del Frente de Unidad Docente será el jueves a las 15:00 en el Ministerio de Economía provincial, en La Plata, confirmaron fuentes oficiales. El Frente integrado por los gremios Feb, Amet, Sadop, Suteba y Udocba, venía reclamando desde principios de año a la gobernadora Vidal que convoque a las paritarias ante la posibilidad concreta de que haya dificultades para alcanzar un acuerdo. Según pudo saberse de fuentes oficiales, la gestión Vidal no prevé aceptar la aplicación de una cláusula gatillo en la negociación y buscaría cerrar un entendimiento anual tomando como parámetro las proyecciones económicas del Gobierno nacional. Los funcionarios bonaerenses se sentarán a la mesa de negociaciones el jueves con la exigencia de que el aumento salarial no supere el 15% en el año, en línea con la meta de inflación establecida por el Gobierno. Pero los secretarios generales de Suteba, Roberto Baradel, y de la Federación de Educadores Bonaerenses, Mirta Petrocini, ya anticipa

ron el rechazo de los maestros a negociar con el techo del 15%. Luego de la convocatoria, Baradel pidió al Gobierno de Vidal que "actúe con razonabilidad" y señaló que la expectativa de los gremios "supera el 20% con cláusula gatillo y que incorpore las sumas que están fuera del salario básico". "El gobierno no nos dijo que no a la cláusula gatillo. Hasta ahora no tenemos una negativa, a no ser que ahora tras los dichos del Presidente de la Nación (Mauricio Macri) la provincia de Buenos Aires actúe con la misma decisión", afirmó el dirigente. A partir del jueves el gobierno de Vidal contará sólo con 11 días hábiles para alcanzar un acuerdo con los gremios y

evitar así que se complique el inicio del año lectivo, previsto para el próximo 5 de marzo. Para amortiguar el reclamo docente, la gobernadora anunció la semana pasada que su administración hará inversiones para mejorar los comedores escolares y el boleto estudiantil. En concreto se anunció la construcción de 647 nuevas aulas, destinadas a la última sala del nivel inicial, por una inversión de 1.112 millones de pesos para beneficiar a 32.309 alumnos. Además se reemplazarán 57 aulas que hoy son modulares en 17 escuelas por una inversión de 81 millones de pesos.