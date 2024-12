Navidad: mayores controles y cortes en cercanías a boliches nocturnos

Las autoridades de área de Seguridad del Municipio continuarán hoy con las reuniones de trabajo para delimitar los detalles del operativo de control que se llevará a cabo mañana a la noche, con motivo de la celebración de Navidad.

Según anticipó a Democracia el subsecretario de Control Ciudadano, Mario Olmedo, hoy se llevará a cabo, en primer lugar, un encuentro con los propietarios de boliches nocturnos para reforzar los controles y mejorar también la seguridad vial, teniendo en cuenta el mayor movimiento vehicular en horario nocturno. En segunda instancia, se reunirán con los jefes policiales.

“Se dispondrá de un corte de tránsito sobre la Avenida Circunvalación a las siete de la mañana, en virtud de que en fechas especiales los boliches tienen una hora más. Además, se va a frenar la circulación sobre la rotonda de Mitre y Circunvalación para evitar que aquellos que salgan de Costanera no lleguen donde están los otros lugares de esparcimiento nocturno. En tanto, quienes salgan del Camino Balneario tendrán que ingresar por Ramón Hernández o por Benito de Miguel”, relató Olmedo.

En ese sentido, sostuvo que dependerá de cuáles sean los locales nocturnos que finalmente abran este 24 de diciembre. “El esquema va a ser igual a años anteriores, con la diferencia de que actualmente hay más lugares de esparcimiento nocturno, por lo que hay que ver cómo se distribuye la gente. Por tal motivo, seguramente evaluaremos sobre la misma marcha. Un día estará presente el director de Seguridad, Miguel Reisenauer, y otro estaré yo, junto a los jefes policiales”, detalló.

Uso del casco

En septiembre de este año, el Gobierno local inició la campaña “Sin casco no hay moto”, con el objetivo de promover el hábito de usar el casco y proteger, así, la vida de los motociclistas.

Según Olmedo, a través de esta iniciativa “ha aumentado considerablemente el uso de cascos”. “Arrancamos con esto el 23 de septiembre, más o menos, y a la fecha tenemos 1100 motocicletas secuestradas. El fin de la campaña no es recaudar, por eso le damos la oportunidad de que dentro de cinco días puedan ir a retirar el vehículo con la factura de compra del casco que puede ser el anterior o, si no lo tiene, comprarlo. Hoy un casco está aproximadamente entre 30/31 mil pesos. Con la factura ya la puede retirar y no se le va a cobrar ni la multa ni el acarreo la primera vez”, explicó.

Por otra parte, hizo mención a las clínicas de motos que dictan para promover la conducción segura y que son brindadas por agentes de seguridad vial. “A todas aquellas personas a quienes les estuvimos entregando cascos, en caso de ser interceptados y no tenerlo colocado, se le emite una infracción que va a ir al Juzgado de Faltas y la sanción será más grave; porque el Estado le facilitó el casco que era necesario”, remarcó.

Víctimas de siniestros viales

Por otro lado, el funcionario municipal hizo hincapié en las víctimas de siniestros viales. “En los últimos 12 años, en Junín perdimos a 100 personas; hechos en los cuales estuvo involucrada la moto y en donde no hubo casco colocado”, indicó.

“Las víctimas eran vecinos de distintas edades, de diferentes clases sociales. Tenemos que tomar conciencia, entre todos, que el casco salva vidas. Usarlo en el codo no nos va a servir, porque es hueso; pero los golpes en la cabeza sí son terribles”, remarcó.

En relación a las infracciones por alcoholemia, explicó que, con la Ley de Alcohol Cero al volante, las mismas aumentaron “casi un 100%”. “Aumentó considerablemente”, señaló.

Por último, aseguró que personal de la Subsecretaría de Control Ciudadano junto a la delegación Explosivos de Bomberos realizarán nuevos controles en los lugares donde se vendan fuegos artificiales. El objetivo es dar cumplimiento a la ordenanza 7246/17, que regula la comercialización y uso de este tipo de mercaderías.

“Está autorizada únicamente la venta de pirotecnia lumínica y no sonora”, recordó.