VTV: ¿Cómo impacta en Provincia los cambios que oficializó Nación?

Finalmente, este martes se confirmaron los cambios que impactarán en la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Tal como se informó, a través del Decreto 196/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial, se modernizó la Ley de Tránsito luego de un trabajo articulado entre el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

Esa normativa tenía casi 30 años de antigüedad por lo que el Gobierno dispuso ciertas modificaciones con el objetivo de agilizar trámites administrativos y reducir costos para los conductores, tanto particulares como profesionales. También se busca simplificar los procesos de renovación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, implementar la licencia nacional digital, eliminar la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) y permitir la incorporación de peajes sin barreras.

En lo que respecta a la VTV, y particularmente a los plazos para la realización de las revisiones técnicas, el documento oficial estipula que en vehículos 0km de uso particular, se extiende a 5 años a partir de la fecha de patentamiento inicial.

En el caso de los 0km de uso no particular, tendrán que hacer su primera revisión en el plazo que establezca la jurisdicción local, y que no podrá superar el año. En vehículos usados de uso particular con hasta 10 años de antigüedad la revisión técnica tendrá una vigencia de 2 años.

Otro de los cambios más controvertidos es la habilitación de talleres privados y concesionarias automotrices para realizar la verificación en cualquier distrito, con tal de desactivar lo que se describe como un “monopolio” de los operadores actuales sobre un “mercado cautivo”. Suponen que, de este modo, se habilita la competencia entre verificadores y se podrían abaratar los costos.

Fuertes aumentos, anuncio de cambios y polémica

Lo cierto es que ahora cada provincia deberá decidir si implementa estos cambios. Fuentes del gobierno bonaerense aseguraron que como recién salió el decreto se están evaluando los pasos a seguir. "Primero hay que analizarlo por completo para luego tomar una decisión", se informó.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense afirman que se pronunciarán una vez que se estudie la normativa. “Hasta que no tengamos en claro la letra fina de lo anunciado, no opinaremos. Por ahora, todo sigue igual”, señalaron.

En ese sentido dejaron trascender que “no creemos que pase nada con esos cambios, como cuando dijeron que no la iban a pedir más a la VTV y siguieron haciéndolo”.

La controversia tiene también abierto un frente legislativo, ya que un grupo de senadores del PRO bonaerense propuso a fines del año pasado un proyecto de ley para eliminar directamente el trámite, basándose en que su aporte a la seguridad vial -aseguraron-, es ínfimo, ya que los accidentes por fallas mecánicas -arguyeron- “no llegan al uno por ciento”.

Denuncian aumentos "desmedidos"

Cabe destacar que los valores actuales de la VTV fueron establecidos por la resolución 220 del Gobierno provincial, emitida el 13 de septiembre de 2024. Se implementó un esquema escalonado con fuertes aumentos en cada sucesiva etapa. Como resultado, quienes concurran hoy a una planta verificadora pagan un 542% más que hace un año. En enero de 2024, la VTV costaba $9.870, pasó a $53.800 en el último trimestre de ese año y llegó a $63.463,30 en febrero de 2025. En CABA, el aumento fue del 349%, convergiendo con la misma tarifa final de la Provincia.

Este valor representa más de una quinta parte de un salario mínimo, vital y móvil. No obstante, podría cambiar si el gremio de los mecánicos obtiene una nueva mejora salarial. Desde la Provincia se aclara que “no hay nuevos aumentos programados”, para la VTV, pero con la salvedad de “la normativa establece un reajuste cada seis meses vinculado a las paritarias de Smata”.

Según el pliego de bases y condiciones de la VTV, la tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kg debe equivaler al 7% del salario de un operario categoría 1 de SMATA. Este esquema implica que cada aumento salarial del gremio repercute más temprano que tarde en el costo de la VTV. En enero de 2025, el salario de esa categoría se llevó, bono mediante, a $1.137.726,75, y existe una revisión paritaria prevista para abril, lo que anticipa una nueva suba en el corto plazo.

Requisitos y sanciones

En la Provincia de Buenos Aires, la VTV es obligatoria a partir de los dos años del patentamiento del vehículo, con revisiones anuales. En CABA, desde 2024, los vehículos deben verificar a los 4 años o 60.000 km. Hasta los 8 años, la revisión es cada dos años; luego, anual. En ambos casos, la inspección debe realizarse en el mes correspondiente al último número de la patente y con turno previo.

Circular sin la oblea vigente puede derivar en multas de entre 300 y 1.000 Unidades Fijas (UF). Cada UF equivale al precio de un litro de nafta de YPF y, desde hace una semana, está fijada en $1.452. Es decir, la sanción varía entre $435.600 y $1.452.000.