Marcelo Loyola: "Avanzamos con políticas aplicadas a la seguridad que trasciendan a futuras gestiones"

En diálogo con Democracia, el juninense Marcelo Loyola, quien se desempeñara como director general de Seguridad del Municipio de Junín hasta diciembre del 2023, y actualmente cumple funciones como asesor del Área de Seguridad del vecino Distrito de Chivilcoy, se refirió a las acciones llevadas estratégicamente adelante en materia de prevención en ese Partido.

Loyola, comisario general retirado de la Policía de la provincia de Buenos Aires, fue funcionario de seguridad en Chivilcoy en el período 2016 y 2017, y posteriormente se desempeñó durante más de tres años como Secretario de Seguridad de Chacabuco, luego trabajó en Junín y actualmente lo hace, nuevamente, en Chivilcoy.

-En una ciudad de similares características que Junín, ¿cómo trabajan en el área de Seguridad?

-Trabajamos con la firme convicción que las políticas aplicadas a la seguridad ciudadana trasciendan futuras gestiones, por ejemplo, en el marco del programa 'Chivilcoy Seguro, Sistema de Botones Antipánico', el cual avanza con óptimos resultados. Ya se llevan entregados más de 800 dispositivos de descarga, ha sido reconocido por el Concejo Deliberante como herramienta para ser conservada a través de diversas gestiones municipales. Éste elemento de prevención se va cumplimentando por etapas de un modo progresivo: Comerciantes, vecinos y productores rurales, víctimas de violencia de género, etc.

Desde principios del 2024 hemos diseñado un Plan integral de seguridad sustentado en ejes centrales de gestión, y avanzamos a través de hechos concretos. El intendente Guillermo Britos y el secretario de Seguridad Arturo Pertosa, consideran de vital importancia contar con una planificación sistemática que cumpla con los objetivos trazados. Se hizo real hincapié en el Área de Participación Ciudadana y en la inteligencia de prevención de delitos, trabajamos en el territorio, recorremos barrios y dialogamos con vecinos. También ponemos especial empeño en fortalecer la comunicación con las distintas Instituciones, con la firme convicción de abordar la prevención desde un abanico de construcción colectiva.

-¿Se han realizado inversiones en materia de seguridad?

-Chivilcoy es una ciudad de aproximadamente 85.000 habitantes, y cuenta con un Centro de Monitoreo 911 que es de los pocos que tiene la característica de ser Multiagencia, es decir conectado con distintas áreas como Defensa Civil, Salud, Tránsito, bomberos y Guardia Urbana. Tuve la posibilidad de participar en el año 2016/17 en su diseño inicial y creación. El mismo es modelo en la región, recibiendo visitas de Municipios aledaños y su modernización y evolución es parte de una permanente inversión por parte del Municipio.

También resalto que Chivilcoy es uno de los pocos Distritos de la región que cuenta con una Guardia Urbana Municipal, que coadyuva las distintas acciones de prevención tanto de áreas policiales como Tránsito. En éste año se adquirieron tres vehículos para reforzar la flota de Guardia Urbana”

-Tras su paso como director general de Seguridad en Junín y siendo que Ud. es oriundo de nuestra ciudad, ¿qué balance hace?

-Siempre me he definido como un trabajador de la seguridad, y en todos los estamentos que me ha tocado trabajar he sido un funcionario con el teléfono abierto las 24 horas, asumiendo como prioridad atender las necesidades de nuestros vecinos.

En Junín he trabajado junto a Andrés Rosa, y siempre tuvimos una planificación estratégica sustentada en acciones y objetivos concretados. Y lo más importante es que son acciones que quedan plasmadas para futuras gestiones, en un año se colocaron 200 cámaras de seguridad, se fortaleció el anillo integral de seguridad con cámaras lectoras de patentes en los principales accesos, se colocaron siete Totem de seguridad denominados puntos seguros, se implementaron Programas fundamentales de prevención como Ojos en Alerta y Tranqueras conectadas, se creó una dependencia policial especializada en Cibercrimen y se puso en valor el Destacamento policial en La Agraria, entre otros ítems".

-¿Conclusiones de final de año?

-En un área tan sensible como la seguridad ciudadana buscamos sumar tecnología e innovación, y es fundamental gestionar con hechos y planificación concretos, como los que se pueden enumerar en mi tarea en los distintos Municipios: Junín, Chacabuco y Chivilcoy”, cerró Loyola.