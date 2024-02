Un incendio ocasionó daños totales en un departamento

Un incendio de proporciones se produjo en las primeras horas de ayer domingo en una propiedad de calle Soldado Argentino 473, donde reside Jimmy Alejandro Cartajena, ciudadano peruano de 40 años de edad que trabaja en una herrería de nuestra ciudad.

Alertados por vecinos del lugar, ya que el damnificado estaba en la localidad de Los Toldos en el momento de generarse el siniestro, los integrantes de la dotación del cuerpo que encabeza el oficial Javier Di Pierro, inicialmente cortaron el servicio eléctrico del inmueble, para enseguida atacar a las llamas, que comenzaban a expandirse de manera peligrosa.

El foco ígneo afectó la habitación, baño y cocina comedor del departamento, consumiendo todo a su paso. De allí que las pérdidas hayan sido totales y el propio Jimmy Cartajena dijo ayer por la tarde a Democracia:

"Me quedó solamente lo puesto, el incendio me llevó todo. Mi patrón me prestó por el momento una casa en calle Alsina (pasando la Ruta 7) para que pueda quearme hasta ver cómo puedo reponerme de esta desgracia", expresó el ciudadano peruano.

Debido a las graves pérdidas que sufrió, Jimmy Cartajena informó que su número de teléfono celular es (236) 4508985 y allí pueden llamarlo quienes deseen colaborar con él en tan difícil momento personal que atraviesa.

Necesita prendas para vestir, una cama, un colchón, heladera y algunos muebles, para poder tener lo mínimo para seguir viviendo en nuestra ciudad, hasta que pueda ir comprando los elementos que perdió en el incendio.

Por otra parte, debido al intenso viento imperante ayer -especialmente en horas de la mañana-, distintas dotaciones del Destacamento de Bomberos local tuvieron que concurrir a sofocar incendios de pastizales.

Los mismos se originaron en distintos terrenos y campos de Junín y la zona lindera, detallándose que fueron más de una docena los focos ígneos a los que se debió combatir.