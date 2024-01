El estremecedor relato de la mujer del ciudadano ruso asesinado en Lanús: "Fue un segundo"

Vlada Suxov, la mujer del ciudadano ruso que fue asesinado por motochorros en Lanús, relató cómo fue el momento en el que observó a través de las cámaras de seguridad el crimen de su marido y qué quisieron llevarse los delincuentes.

Fue el domingo por la noche cuando trascendió un video que muestra cuando Eugenio Sipatov (40) se encontraba en la puerta de su casa en calle San Bladimiro con un amigo cuando fueron sorprendidos por ladrones que llegaron en dos motos.

En las imágenes se observa que el compañero de Sipatov escapa del lugar, pero la víctima es atacada por los sujetos. En segundos los delincuentes intentaron sacarle su celular y al resistirse le pegaron un tiro por la espalda que le salió por el pecho.

A toda velocidad escaparon y su mujer al ver el brutal crimen por las cámaras de seguridad privadas salió a socorrerlo: “Fue un segundo, le quisieron robar y lo balearon”.

Suxov es ucraniana y en pocos días va a dar a luz a su bebé. Mientras contaba el triste hecho, se acariciaba la panza y recordaba que también estaban por terminar su casa, lugar donde Sipatov murió.

“No sé si le quisieron sacar el celular y lo mataron al toque”, explicó la mujer.

Otro de los momentos estremecedores es que se viralizó una imagen por redes sociales que la muestran a ella realizándole maniobras de reanimación a su propio marido.

La víctima y su mujer viven en Argentina desde 1999 y él se desempeñaba como programador y a la compra-venta de criptomonedas desde su celular.

“Yo estaba en mi domicilio y escuché el sonido del disparo. Salí y me encontré con que el vecino ya estaba en el suelo, mientras que otro vecino le estaba haciendo RCP. Yo me acerco, y como hice el curso, lo reemplazo. Continúo haciendo las maniobras esperando que llegue la ambulancia, que tardó muchísimo. Cuando llega la médica lo revisa, el compañero baja con el desfibrilador pero se dieron cuenta que no podían hacer nada. Acordonaron el área y llegó la Policía”, explicó un vecino.

Hasta el momento no hay detenidos, pero fuentes del caso le confirmaron a Noticias Argentinas que ya hay identificados por lo que se espera posibles capturas en las próximas horas.