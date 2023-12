Fue detenido al tener cuentas aún pendientes con la Justicia

Mientras efectuaban patrullajes preventivos por arterias del barrio Progreso, personal de la Policía Local (UPPL) procedió a interceptar a un joven de 20 años de edad.

Fue en calle José Hernández y el muchacho, oriundo de la vecina ciudad de 9 de Julio, poseía pedido de captura activo, según se constató a través del sistema informático de la Fuerza Pública. Había sido solicitada tal medida judicial el 7 de septiembre del corriente año, en la causa caratulada "Amenazas calificadas y resistencia a la autoridad en concurso real".

El detenido fue llevado a la Comisaría Junín Segunda del barrio Belgrano y puesto a disposición del titular del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial de Mercedes (Buenos Aires).

Accidente con una lesionada

Un choque se registró sobre la Ruta Nacional Nº 33, entre las ciudades de General Villegas y América, frente al establecimiento rural San Eduardo.

Allí, un Peugeot Partner que circulaba en sentido América–Villegas, embistió desde atrás a una sembradora tirada por un tractor, que se desplazaba en el mismo sentido de circulación. El equipo agrícola, perteneciente a una firma de Piedritas, era conducido por un hombre de esa localidad, mientras que en el otro rodado se movilizaban dos personas, el conductor y una mujer, ambos de General Villegas.

La acompañante debió ser trasladada en una ambulancia del SAME al Hospital Municipal villeguense, ya que presentó traumatismos y escoriaciones que no pusieron en riesgo su vida, por fortuna. En el lugar sel siniestro trabajó personal de la Policía de Seguridad Vial y de la Policía Comunal y Bomberos Voluntarios de General Villegas, junto a profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).