Roban bandoneón de Faré en pleno centro

Un lamentable hecho delictivo que afectó a un reconocido músico de nuestra ciudad se produjo el jueves último por la noche, en Belgrano 84, proximidades de la sede de la Sociedad Italiana.

Entre las 20.40 y 21.40 de la noche, se produjo el robo de un bandoneón y un trombón a vara, del interior del baúl del auto de Angel Faré, quien es director de las dos bandas de música del municipio, bandoneonista de la orquesta de Lapadula y saxofonista de primer nivel.

En diálogo con Democracia, Faré comentó que mientras estaba participando de un ensayo con la orquesta Juan Pedro Oviedo y las Bandas Musicales Municipales, en El Salón, altos de la Sociedad Italiana se produjo el ilícito, que estima fue posible a través de la modalidad de inhibidor de señal, que impide el cierre efectivo del vehículo.

“En el momento que descubro que no estaba en el baúl no lo podía creer, no podía convencerme de lo que había pasado”, dijo el entrevistado, desconsolado aún por la pérdida.

El hecho fue denunciado esa noche misma, a través de las redes sociales y también en la comisaría, dando aviso a las autoridades de Seguridad de la Municipalidad.

Las cámaras de videovigilancia municipales que hay por el lugar no alcanzaron a grabar el hecho en sí, por lo cual aún no se sabe quién o quiénes lo robaron de adentro del auto.

Hay un dato que causa alarma y es porque esa noche de jueves 3 de agosto, jugaban en Junín Belgrano de Córdoba y Claypole, por la Copa Argentina en el Estado del Club Sarmiento. La ciudad estaba muy transitada y hubo varios hechos ilícitos en los que se habría usado los inhibidores de señal en los autos para robar.

Ángel Faré ofrece una recompensa de 50 mil pesos a quien devuelva el valioso instrumento o pueda aportar datos ciertos para dar con el bandoneón, que según contaba, tiene un valor afectivo porque era de su padre, fallecido hace más de diez años atrás, y que había sido totalmente restaurado.