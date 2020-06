No cesan los accidentes: una camioneta y un camión chocaron en la Ruta 188

Un impresionante accidente vial ocurrió en la mañana de ayer, cerca de las 11.45, sobre el kilómetro 104 de la Ruta 188, donde se encuentra una curva, a la altura de Rojas.

En ese sector de la calzada nacional colisionaron de manera lateral un camión Mercedes Benz y una camioneta Chevrolet Montana.

El conductor del rodado de mayor porte habría sido despedido de la cabina y presentó lesiones de consideración. En tanto, los dos ocupantes de la camioneta, vecinos de Rojas, resultaron con golpes menores.

Cabe mencionar que el camión circulaba en sentido Pergamino-Rojas y la camioneta en el sentido contrario.

Luego del impacto, ambos vehículos quedaron fuera del asfalto, llevando la peor parte el chofer del camión, quien salió despedido por el parabrisas. Este hombre fue trasladado al Hospital Municipal, donde estaba siendo atendido.

Intervino la ambulancia del SAME local y efectivos de la Policía de Rojas y el destacamento de la Vial.

En Ruta 5

Un vuelco se registró ayer a las 8.20 sobre la Ruta Nacional N° 5, a la altura del kilómetro 116,200, en jurisdicción de Suipacha. El accidente ocurrió a escasos metros donde el lunes pasado hubo un accidente con dos personas fallecidas.

El siniestro ocurrió cuando un automóvil Volkswagen Bora, color gris, dominio GHQ-959, que circulaba desde Mercedes hacia Suipacha, por razones que se desconocen, despistó atravesando la banquina y el sector en construcción de la autopista, donde volcó y quedó con serios daños en la carrocería a varios metros de la cinta asfáltica.

El vehículo era conducido por Leonardo Kroster, de 35 años, domiciliado en la ciudad de Mercedes, quien viajaba acompañado por su pequeña hija. Ambos fueron trasladados por una ambulancia del SAME de Suipacha al Hospital “Esteban Iribarne”, donde luego de las revisiones de rigor se determinó que no presentaban lesiones.

Intervino Policía Comunal, Bomberos Voluntarios, ambulancia del SAME de Suipacha y agentes del concesionario Vial.