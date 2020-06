Baby shower en la calle: “La idea era dejar los regalos en la puerta e irnos”

“La idea era pasar por la puerta de la casa, dejar los regalos e irnos sin tener contacto con la familia”. Así lo manifestó una testigo del “baby shower” que se organizó ayer la vía pública en Junín.

Explicaron que no tenía ninguna semejanza, en cuanto a la organización, con el que tuvo lugar en Necochea, donde más de 60 personas participaron durante más de dos horas en un evento en el que se celebra la inminente llegada de un bebé y se agasaja a los futuros padres con presentes.

Lo cierto es que en nuestra ciudad, tras una denuncia anónima, la policía se hizo presente en el domicilio en cuestión, ubicado en calle Brasil, entre Orellanos y Zapiola, donde se procedió a la suspensión de la festividad.

Al ser anoticiada del Decreto 297/20, la organizadora se comunicó con los familiares para informarles que se suspendía el baby shower.

El Dr. Ruedas, del Juzgado Federal Junín, dispuso que no se adopte ninguna medida procesal.

En Necochea

Tras conocerse que el bebé de la joven que organizó el 'baby shower' en Necochea dio positivo a la prueba de coronavirus, los equipos de salud local y provincial realizarán una serie de estudios para determinar si contrajo la infección a través de la placenta, un tipo de transmisión sobre la que no hay evidencia a nivel mundial, a excepción de algunos casos en estudio.

"El bebé pesa más de 3 kilos y se encuentra en perfecto estado de salud al igual que su madre. Anoche llegó el resultado del hisopado que se le hizo y dio positivo, lo que lo convierte en el caso 29", informó el intendente de la ciudad bonaerense de Necochea, Arturo Rojas.

Necochea, que había permanecido dos meses sin contagios, registró un caso positivo hace unas semanas de una empleada de una residencia geriátrica, cuyo hijo participó del 'baby shower' organizado el 23 de mayo, que ocasionó un brote en la ciudad.

"La mujer que dio positivo primero, que se denomina caso de incidencia, se había contagiado de un hombre que se había realizado un tratamiento médico en el Sanatorio Güemes de la ciudad de Buenos Aires; él fue nuestro caso cero", describió Rojas.

A partir de ahí, el municipio realizó un exhaustivo rastreo de los contactos con casi 400 pruebas PCR (que buscan el virus), de las cuales 29 dieron positivas, contando ahora al bebé recién nacido.

"Hoy estamos a la espera de 12 resultados, y ahora vamos a avanzar en lo que se denomina cohorte de riesgo epidemiológico, esto es, vamos a testear aleatoriamente a personas que hayan estado en contacto con quienes nos dieron negativo para asegurarnos que el virus no esté circulando", sostuvo Rojas.

El intendente afirmó que "la indagación en la búsqueda de estos contactos es clave" y remarcó que "la gente no tiene que tener vergüenza en decir dónde estuvo o qué hizo" porque se trata de "un dato fundamental para que podamos frenar el virus".

"También es muy importante evitar reuniones con muchas personas, además de seguir todas las indicaciones de salud que conocemos, como el lavado de manos", agregó.

Con respecto al bebé -que nació ayer por la mañana en el Hospital Municipal Emilio Ferreyra de la localidad balnearia-, como la mamá ya había dado positivo al test del SARS-Cov-2, "habíamos estado trabajando con salud de provincia de Buenos Aires para establecer el procedimiento que íbamos a realizar en el parto", detalló Rojas.

"Lo que hicimos fue testear al bebé ni bien nació, antes de que tuviera contacto con la madre. Este test nos dio positivo, pero esto no es concluyente para determinar que hubo transmisión vertical, es decir, a través de la placenta", indicó por su parte la secretaria de Salud local, Ruth Kalle.

La funcionaria precisó que “por un lado, conservamos la placenta para realizar estudios; por el otro, vamos a realizar estudios serológicos, es decir, a estudiar los anticuerpos en la sangre del bebé en una semana para poder evaluar con todos estos datos si el contagio fue intrauterino”.

La mamá del recién nacido había sido testeada por su participación en el baby shower pero se encontraba asintómatica, al igual que la mayoría de los otros confirmados, señalaron fuentes municipales.

La transmisión del nuevo coronavirus a través de la placenta es un tema que está en investigación a nivel mundial.

Si bien los primeros estudios no demostraron transmisión vertical por placenta ni por secreciones vaginales o leche materna del SARS-CoV-2, en los últimos meses se reportaron casos muy aislados de probable transmisión vertical que se encuentran en estudio.