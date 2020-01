El director de Seguridad reclamó el “acompañamiento” de la Justicia

En una entrevista con TeleJunín, el director de Seguridad del Municipio, Luis Chami, fue consultado sobre la problemática de inseguridad en la ciudad.

El funcionario se refirió a los cambios de modalidad de robos en esta época, el monitoreo y especialmente destacó la necesidad del “acompañamiento” de la Justicia en dichas cuestiones.

Consultado sobre las formas de trabajo en esta temporada, destacó que “cambia mucho en nocturnidad y el movimiento de la delincuencia. En diciembre, enero y febrero son meses muy comprometidos y llega hasta un pico en marzo, luego se trabaja con otra intensidad en distintas problemáticas”.

Chami aseguró que “hay muchas casas solas, gente que se va de vacaciones, gente que no llega de afuera, gente de paso, y tenemos mayor cantidad de chicos porque están de vacaciones, de distintas edades y los tenemos que contener en la calle y cuidarlos, tanto sea en los boliches como a diario”.

Aseguró que “se intensifica el patrullaje y se pone énfasis en algunos sectores donde sabemos que hay muchas viviendas solas. A veces da resultado la prevención y a veces no. El delincuente está 24 horas pensando cómo robar”.



Especialmente, el funcionario destacó la necesidad de acompañamiento de la Justicia respecto del delito.

“Si la Justicia fuera realmente justa no tendríamos problemas de inseguridad”, dijo y refirió la aprehensión de un delincuente con antecedentes “de arrebato, robo de motos, debe tener no mínimo de 50 causas y va a salir. Y va a volver a delinquir porque su modo de vida es la delincuencia, entonces tenemos un problema de que no queda detenido y vuelve a la calle y va a delinquir, no va a trabajar”.

“Por eso ejercemos esta presión y este trabajo sobre la Justicia y le pedimos el acompañamiento y que realmente queden presos, porque son los mismos. Si hacés un seguimiento de los últimos dos años son la misma gente que vuelve hasta que acumula delitos y por ahí están seis meses presos”, cuestionó.

Asimismo, Chami aseguró que arrebatos y escruches son dos problemas clave hoy.

“Lo que se ve más es el arrebato o el escruche de una casa que está vacía. En ese sentido trabajamos”.

Y destacó: “Hemos detenido a todos los arrebatadores porque nos ayudan mucho las cámaras nuestras del monitoreo y del vecino”.