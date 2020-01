Robaron en una casa quinta cuando no había moradores

En la víspera se descubrió un robo ocurrido en una casa quinta ubicada en calle Mollo Esperanza 1020, casi José Hernández, cuando no había moradores en ella.

El hecho fue denunciado por Juan Carlos Perazan, quien al regresar a la finca, alrededor de las 11.45, descubrió que le habían roto una reja de una ventana trasera y le habían sustraído varias pertenencias del lugar, entre ellas un televisor de 32 pulgadas, LCD, una cocina de color blanco, sillas plásticas, seis sillas de algarrobo, frazadas, caballetes, conservadoras, entre otras cosas.

El hombre había estado por última vez a las 19 del lunes y en la víspera, cuando regresó antes del mediodía, descubrió que le habían robado.

En el lugar se hizo presente personal policial y peritos de policía Científica, para hacer las pericias correspondientes, no habiéndose registrado la identidad de los malhechores.

La persona damnificada no tendría seguro contra robo.

Esclarecimientos

Silvio Daniel Vigano denunció que fueron sustraídas pertenencias de consultorio del Hospital Interzonal General de Agudos. En la víspera, según averiguaciones practicadas por personal del gabinete de Investigaciones de Comisaría Segunda, analizando filmaciones del hospital y recabando testimonios, se pudo establecer la presunta autoría de un hombre de 42 años, quien habría ingresado sin autorización al consultorio del enfermero, que lo había atendido momentos antes. Se pudo determinar que la documentación y pertenencias fueron descartadas en las inmediaciones del hospital, siendo restituídas al damnificado.

Interviene en la causa el fiscal Esteban Pedernera, de la U.F.I. N° 8 del Departamento Judicial Junín.

En otro hecho, personal policial recuperó un teléfono celular que había sido hurtado a una mujer. El elemento estaba en poder de un menor de 17 años de edad, tomando intervención agentes del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Para ello se produjo el allanamiento de un domicilio en calle Gandini, realizado por policías del Comando de Patrullas y de Comisaría Primera, donde se procedió al secuestro del celular marca Samsung, que había sido sustraído a la víctima.

El elemento fue recuperado, reconocido y entregado a la propietaria.