Cayó peligroso ladrón con frondoso prontuario

En el día de ayer, a las 18.30, delincuentes motorizados le arrebataron el bolso del canasto de la bicicleta a una mujer, en avenida San Martín e Italia.

Tras perpetrar el atraco, el ladrón huyó a bordo de una moto Honda Wave, de color negra, y si bien la policía montó rápidamente un operativo tipo cerrojo para atrapar al malviviente, al cierre de esta edición la investigación no había arrojado resultados positivos. Afortunadamente la víctima del ilícito no sufrió lesiones.

Pero no se trata, como se dijo, de un episodio aislado. En efecto, anteanoche, en la zona de Malvinas Argentinas y Almirante Brown, dos malhechores le sustrajeron la billetera a una mujer, tras amenazarla con un arma de fuego.





Un hampón con cartón lleno

En la madrugada de ayer, más precisamente a las 2, efectivos policiales detuvieron a un peligroso arrebatador de 19 años, situación que permitió esclarecer varios ilícitos cometidos en la ciudad bajo esta modalidad, que es una de las más difíciles de combatir para los uniformados, ya que en casi todos los casos se trata de robos “al voleo”, o sea, sin inteligencia o planificación previa.

Según informaron fuentes policiales a este diario se secuestraron diversos elementos, que fueron restituidos a los propietarios.

Fuentes con acceso al expediente judicial afirmaron a Democracia que se trata de un delincuente con un extenso prontuario delictivo, entre arrebatos, “escruches” en viviendas y casas quintas, asaltos.

“Es un delincuente con más de 40 causas, lo atrapamos, pero entra y sale como nada; la puerta giratoria es de él”, afirmó una alta fuente de seguridad, en una crítica al sistema judicial.



Uno de los últimos robos cometidos por este delincuente -que padece una renguera, debido a un disparo que oportunamente recibió en una pierna- fue en la zona de Alberdi y Paýan. Allí, a punta de pistola, el malviviente despojó de la cartera a una mujer cuando se subía a la moto, y el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad, que contribuyeron a identificarlo y apresarlo.

La policía informó que los elementos sustraídos a la mujer fueron recuperados en el barrio La Vaca de esta ciudad.

Solo en el último tiempo, este malviviente cometió al menos seis robos, uno de ellos a dos mujeres que circulaban a pie, el sábado pasado, por avenida Padre Respuela y Zapiola, a quienes les robaron celulares y pertenencias de valor.

Allanamiento y captura

Fuentes policiales informaron que personal de la Comisaría Primera, junto con sus pares de la Policía Local, Comisaría Segunda y GAD Junín, realizaron un allanamiento en la urgencia en una casa de calle Rusail, en el barrio La Vaca, donde se detuvo al arrebatador y se secuestró la moto que utilizaba para cometer los hechos, como así también varias prendas de vestir.

El aprehendido fue alojado en la comisaría jurisdiccional y quedó a disposición de la Fiscalía 5 de Junín.