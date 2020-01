Normalizaron el servicio de telefonía e Internet en zonas afectadas por la sustracción de cables

Desde que se conocieron las primeras denuncias, desde la Dirección General de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín, se llevaron adelante diferentes acciones.

Fueron con dos objetivos claros: La rápida restitución del servicio a los usuarios afectados, como primera medida, y dar con los autores del robo de cables y evitar que esto siga sucediendo.

Al respecto, Fernando Scanavino, titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), informó al respecto:

"A finales de diciembre tomó estado público el robo de cables que sufre la empresa Movistar, lo que generó que muchos usuarios dejaran de percibir el servicio o lo recibieran de manera defectuosa. Esto nos ocupó desde un primer momento, por orden del intendente Pablo Petrecca, abordando la problemática para encontrar soluciones".

Luego, el titular de la OMIC señaló que "En ese marco, hemos mantenido varias reuniones con representantes de la empresa Movistar que culminaron con una audiencia a la que asistió el representante legal de la empresa, donde analizamos la situación y se definieron pasos a seguir", remarcó Scanavino.

En lo que respecta a la prestación del servicio, el funcionario manifestó:

"Es una prioridad que el servicio vuelva a ser prestado. De hecho, en gran parte de las zonas afectadas esto ya ha ocurrido y hoy está normalizado. En una de las zonas más afectadas, en Rivadavia y Vuelta de Obligado, el servicio funciona con normalidad y en las próximas horas ocurrirá lo mismo en zona Benito de Miguel. Todo esto, sin perjuicio de las acciones que deberá realizar la empresa para indemnizar a los usuarios por los días que estuvieron sin servicio".

Piden colaboración de los vecinos

Por su parte, Andrés Rosa, secretario de Seguridad del Municipio, indicó: "Tras la decisión del intendente Petrecca de incluir Defensa Civil bajo la órbita de nuestra Secretaría, empezamos a visibilizar esta problemática. Fue así que nos pusimos en contacto con la empresa, primero con representantes locales y luego con el jefe de seguridad de la misma a nivel interior de la Provincia, a quien acompañamos a la Justicia, para saber del estado de las denuncias realizadas luego de estos hechos".

Seguidamente, el ex concejal y actual funcionario expresó:

"También nos pusimos en contacto con integrantes de la Dirección de Investigaciones de la Policía, que ha conformado un equipo de trabajo ya que tenemos la geo referencia de las zonas donde se cometen estos hechos", agregó Rosa y luego, finalizó diciendo:

"Quiero pedir la colaboración de los vecinos para que, ante una situación que llame la atención, como ver gente trabajando con autos no identificados o en horarios no comunes, avisen inmediatamente al 911", finalizó Andrés Rosa.