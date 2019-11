El próximo viernes se leerá la sentencia por la muerte de Francina Marcaccio

El próximo viernes, el juez Héctor Barbera dará a conocer la sentencia por la muerte de Francina Marccacio, quien perdió la vida el 1 de agosto de 2018 en un siniestro vial en la zona céntrica de Junín.

Tras dos jornadas de juicio oral (jueves y viernes) en el Juzgado Correccional, el fiscal Esteban Pedernera solicitó una pena de cinco años y seis meses de prisión, más 10 de inhabilitación a conducir, para Sergio Elver González Cartagena, conductor del taxi que atropelló a la joven motociclista.

En las jornadas de debates, testigos afirmaron que Marcaccio cruzó con el semáforo en verde, cuando circulaba por Roque Sáenz Peña, mientras que el imputado declaró que pasó en amarillo por calle Pellegrini. El hecho ocurrió en la intersección de esas vías.

En los alegatos, Pedernera, consideró que los hechos están comprobados en el marco de la causa caratulada “homicidio culposo agravado” por la conducción de un vehículo automotor y por haber violado una semaforización (en rojo) conforme el artículos 84 bis del Código Penal.

“Cuatro testigos fueron claros y coincidieron en que Marcaccio cruzó en verde e iba despacio, mientras que Cartagena no frenó, y circulaba rápido. En esta causa los testimonios cobraron relevancia e importancia”, dijo el fiscal.

“Tenemos por cierto que el taxista cruzó en rojo, a alta velocidad y que frenó a unos 60 metros del lugar del hecho, para luego hacer marcha atrás en contramano. La pericia dice que circulaba entre 46 y 51 kilómetros por hora, excediendo el límite de velocidad”, apuntó

“Cartagena afirma haber cruzado en amarillo, un color que invita a frenar y no a cruzar. Es un conductor con licencia profesional”, remarcó.

“Más allá de que si llevaba casco o no, las causas de la muerte no fue por un golpe en la cabeza sino por una falla multiorgánica debido a las múltiples fracturas que le hicieron perder sangre. Francina estaba casada, y tenía hijos. La paz para la familia, en la que hay una ausencia, será un fallo condenatorio”, concluyó.

Por su parte, el abogado de la familia Marcaccio, Dr. Orlando Muñoz Saggese manifestó que “el taxista se detuvo más adelante porque los frenos no funcionaban de la manera correcta, sumado a la velocidad que venía”.

Por este y otros agravantes, como “tener antecedentes por violación y lesiones y defraudación, cambiar de domicilio, dificultar la labor del Ministerio Público por presentar un peligro de fuga”; el abogado solicitó una pena de seis años de prisión y 10 de inhabilitación a conducir.

“Dos actos imprudentes”

Por último, la Dra. Dora Pineyra, pidió la absolución de su defendido, y en caso de pena, la mínima. “Hay que determinar si hubo actos negligentes y creo que la fiscalía quiere forzar a que mi defendido cruzó en rojo, y lo hizo en amarillo”, indicó.

“El testigo Bruno dijo que Marcaccio se adelantó un segundo para pasar, cuando circulaban a la par. De esta manera, Cartagena hubiera chocado a ambos. Él no pasó a ‘las chapas’ sino a 46 km como dice la pericia”, afirmó.

“Creo que hubo dos actos imprudentes, pero que no eliminan la culpa. Estoy convencida de que Cartagena cruzó en amarillo. Siempre se quiso determinar que se iba a escapar y ya está cumpliendo la pena con la prisión preventiva”, subrayó.

El juez Héctor Barbera dará a conocer la sentencia el viernes 8 de noviembre en el piso 6 de los Tribunales de Junín.

“Falla multiorgánica”

El jefe de división del Cuerpo Médico policial, Sebastián Maneses recordó que vio “lúcido” a Cartagena en la Comisaría, después del hecho, ubicado “en tiempo y espacio”.

“En el Hospital me entrevisté con los médicos y vimos la tomografía de Francina que presentaba fractura de pelvis, cadera y fémur. Y no había sangrado ni fractura en la zona del cráneo. Estaba en estado crítico, por haber perdido gran cantidad de sangre debido a las fracturas”, informó.

“Este estado conllevó a una falla multiorgánica, debido a la pérdida de sangre, lo que causó la muerte. Después del accidente, en ningún momento volvió a recobrar la conciencia y desde que llegó al HIGA estuvo en coma”, confirmó.

“Hacía viajes truchos”

Catriel Pereira, compañero de trabajo del imputado, manifestó que era el telefonista de la parada de taxis ubicada en Primera Junta y avenida San Martín. “Cartagena trabajaba de la tarde a la medianoche y también hacía viajes por su cuenta”, dijo

“Pese a tener el auto inhabilitado para trabajar, hacía viajes truchos particulares que no eran pedidos a la parada. Por ejemplo, todos los días iba a buscar a una mujer para llevarla al Sanatorio. Él era dueño de dos autos”, apuntó.

“Por su parte, Héctor Pérez, empleado, aseguró que “manejaba el Chevrolet Clasic, y el Gol Trend, que en ese momento estaba inhabilitado, lo utilizaba Cartagena. Yo creo que no lo estaba usando para trabajar, pero tenía un cliente fijo en calles Riobamba y Vélez Sarsfield”.