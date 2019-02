Le roban a punta de pistola cuando sacaba la camioneta de la cochera: hay 4 detenidos

Los robos a casas no dan tregua en Junín y esta vez se dio bajo la modalidad delictiva conocida como “entradera”. En efecto, ayer, alrededor de las 8.30, tres ladrones encapuchados -uno de ellos armado- sorprendieron al propietario de una casa situada en Comandante Seguí 228, en el barrio San Francisco, cuando sacaba la camioneta del garage.

Tras amedrentarlo, los malvivientes lo obligaron a ingresar a la casa, de la cual sustrajeron dinero en efectivo -unos 3 mil pesos- y un teléfono celular, informaron a Democracia fuentes policiales.

Los agentes del orden habían trabajado en el lugar del hecho, junto a la Policía Científica que levantó huellas y rastros de los malhechores, donde también se solicitó una ambulancia de la empresa de emergencias médicas Intermed, debido a que el hombre habría recibido un golpe en el rostro.

Es el tercer robo que sufren en la vivienda, en apenas 45 días.

Ya en horas de la tarde, y tras un rápido accionar de personal de la DDI Junín, se materializaron cuatro órdenes de allanamientos en la ciudad, que permitieron esclarecer el ilícito, con la aprehensión de cuatro hombres, que conformaban una banda que cometía entraderas y robos calificados, confiaron a este diario fuentes con acceso a la investigación.

Las pesquisas coordinadas por los comisarios Miguel Reisenauer y Ariel Gallinotti de la Departamental, pudieron revelar que los individuos se movilizaban en un Fiat Palio color gris, tomando ese dato como punto de partida.

En los domicilios donde se llevaron los procedimientos (Pasteur al 200, Paraguay al 500, H. Yrigoyen al 200 y Ramón Hernandez al 600) se incautó cocaína fraccionada en nylon, el automóvil, prendas de vestir, 10 mil pesos, 220 dólares, y el teléfono celular sustraído en horas de la mañana

Asimismo, dos de los capturados también quedaron imputados por un robo con arma blanca cometido el martes en perjuicio de un hombre en las calles Arquímedes y Seguí, a quien también le sustrajeron dinero en efectivo.

Interviene en el caso el fiscal del Departamento Judicial de Junín Javier Ochoaizpuro.

“La próxima vez los matan”

Las víctimas del audaz atraco resultaron ser los padres de la ex concejal de Cambiemos Lía Castratovich. En diálogo con TeleNoticias (TeleJunín), la ex funcionaria reconoció que es la tercera vez que sus padres sufren un robo en la vivienda, ya que fueron asaltados en diciembre pasado, en enero y ayer a la mañana, en un barrio en el cual los vecinos expresaron su preocupación por la inseguridad.

"Es la tercera vez que les roban en 45 días, con cámaras, con alarma, la próxima vez los matan", expresó la ex concejal, dolida y preocupada por la situación que están atravesando sus padres.

Viven con miedo

Una vecina del barrio, que estaba ayer en el lugar, afirmó en diálogo con TeleNoticias (TeleJunín): “No se puede estar afuera, no se puede salir, yo a mi casa me meto a las 6 de la tarde y ya no salgo más, porque pasa cada personaje, es terrible, a este señor ya van cinco o seis veces que le roban desde que yo vivo acá, son gente buenísima, de trabajo, antes se sentaban a regar el césped afuera, ahora ya no lo pueden hacer por los robos”.