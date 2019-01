Aprehendido por una causa de hace alrededor de 20 años

Este jueves, personal del Comando Patrullas fue enviado a una vivienda de calle Aparicio al 100 donde se estaba registrando una pelea.

En el lugar los policías separaron las partes, un hombre y una mujer, quien contó que su ex pareja había llegado hasta el lugar a molestarla, a pesar de un oficio judicial dictado por el Juzgado de Familia 1 que establece una medida cautelar de restricción perimetral.

Cuando los policías se comunicaron con la Comisaría de la Mujer, se les informó que el hombre no estaba notificado de la medida en su contra.

Posteriormente, se cursaron los datos de la ex pareja al centro de informes policiales y se estableció que el agresor tenía un pedido de captura activo por causas de robo automotor y robo, con intervención del Juzgado 1 del Departamento Judicial de Mercedes, desde el año 2000.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Primera para cumplir con los fines legales y desde la Fiscalía 6 se iniciaron, a su vez, actuaciones por amenazas en flagrancia, disponiéndose la aprehensión del sujeto y que comparezca en audiencia, mañana viernes ante la fiscal Fernanda Sánchez.