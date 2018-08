Vidal anunció la incorporación de 6500 nuevos efectivos policiales para 2019

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció ayer importantes avances en la Reforma Integral de la Policía Bonaerense, que incluirá la incorporación de 6.500 nuevos efectivos en las calles, "para que la gente esté más segura" y "de una vez por todas pueda confiar" en la Fuerza que lucha contra la inseguridad.

Durante un acto realizado en la sede de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la localidad de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza, Vidal sostuvo "sabemos que los vecinos de la Provincia siguen inseguros" y que "no alcanza con lo que hicimos", por lo que "empezamos una segunda etapa de reforma de la Policía para profundizar y continuar peleando contra las mafias que están dentro" del cuerpo.

"No vamos a parar de pelear contra todo lo que tengamos que pelear para que la gente esté más segura y para que de una vez por todas pueda confiar en su policía de la Provincia. Tenemos un equipo de gente que en cada comisaría controla lo que pasa" para "tener la policía que los bonaerenses nos merecemos", advirtió. En el anuncio estuvo presente el ministro de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo.

La mandataria resaltó que ese cambio no se producirá "de un día para el otro, porque fueron muchos los años con gobiernos mirando para el otro lado, o pensando que el problema se acababa con una purga de mil o dos mil policías", pero garantizó que pronto habrá "más y mejor presencia policial en las calles".

"Durante décadas, el mensaje que recibió (la fuerza de seguridad) era que tenía que arreglarse sola: sola para sobrevivir, sola para su equipamiento, sola para combatir el delito. Mientras tanto, el acuerdo (con el ejecutivo provincial) era mirar para el otro lado y no enterarse de las cosas malas que pasaban adentro. Eso, en el 2015, se terminó", subrayó.

Según Vidal, "estamos trabajando con un equipo enorme y muy valiente, haciendo reformas para que, además de ser la policía más grande de la Argentina, sea la mejor".

La reforma propuesta por la Gobernadora no sólo contempla la incorporación inmediata de mil policías "que estaban detrás de un escritorio" a las calles, "con un entrenamiento previo", sino incrementar esa cifra adicional a 6.500 el año próximo, porque "la gente quiere que controlemos, que estemos ahí donde tiene miedo".

Además, se cambió "el sistema de ascensos dentro de la policía. Antes se ascendía por antigüedad: un efectivo cumplía una cantidad de años en la fuerza y automáticamente ascendía en su cargo. Eso no va a pasar más. A partir de este año, cada policía deberá tener la aprobación de Asuntos Internos, sin ninguna actuación irregular; presentar su Declaración Jurada en orden, cumplir con el requisito de antigüedad y contar con la evaluación positiva de su jefe, además de tres exámenes: uno de salud, otro atlético de condiciones físicas para perseguir el delito y otro intelectual. Los mejores van a ser los que asciendan. Queremos seguir apoyando al buen policía, al que nos enorgullece, y darle más seguridad a la gente".

Asimismo, los efectivos exonerados por delitos aparecerán en un listado disponible en el sitio web de la gobernación, y se implementará un sistema de seguimiento "para saber dónde están y qué están haciendo".

Detalles de la Reforma

Se implementarán nuevas iniciativas que incluyen 6.500 efectivos más en la calle para 2019, mayor presencia de agentes en la calle con énfasis en zonas más vulnerables, un mecanismo de ascensos más transparente en base al mérito, la utilización de un nuevo sistema informático para acelerar denuncias que permite realizar estadísticas y geo-referenciación de los delitos para optimizar y reforzar la cobertura según necesidad, y un proceso de exoneración de efectivos más ágil.

Para el próximo año habrá 6.500 agentes que pasarán de realizar tareas administrativas a estar de servicio en territorio, cuidando a los vecinos.

Policías reconocidos

En el acto, María Eugenia Vidal hizo el reconocimiento a dos oficiales de Junín por la labor desarrollada en la investigación que concluyó con el desbaratamiento de la organización delictiva integrada por la comunidad gitana y sus cómplices, cuya instrucción recayó en el Juzgado Federal de Junín a cargo del Dr. Pedro Plou.

Los numerarios distinguidos son el oficial principal, Julián González y el inspector Germán Mansilla, ambos integrantes de la DDI Junín a cargo del Comisario Mayor Miguel O. Reisenauer.

El operativo tuvo lugar en nuestra ciudad en abril de este año, y las personas detenidas fueron procesadas por “asociación ilícita y lavado de activos” integrantes de la banda denominada los “Gipsy Kings”,

Tras una serie de allanamientos se incautaron más de 130 vehículos, altas sumas de dinero de distintas monedas. Además se procedió a la apertura de cinco cajas de seguridad y se secuestraron alrededor de 3 millones de dólares, lingotes de oro, relojes suizos, entre otros elementos de interés en la causa.