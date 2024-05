Transitamos el ajuste y ¿después qué?

Estamos transitando el ajuste implementado por el gobierno, sufriendo muchos argentinos las consecuencias del mismo. Muchos de nosotros sin ser responsables de los errores cometidos por gobiernos populistas que gastaban más de lo que recaudaban generando un proceso inflacionario pocas veces visto, que han provocado en la sociedad una pérdida del poder adquisitivo de los ingresos que generaron una recesión económica muy importante y que está provocando despidos significativos en muchas empresas por la caída de la demanda.

Con seguridad este gobierno no es responsable de la crisis económica que estamos transitando pero ha sido tan grande el ajuste implementado que mucha gente está pasando mucha angustia al ver que sus ingresos no le alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas.

Entonces se preguntan si este esfuerzo que se está soportando, a corto plazo tendrá su recompensa, y aquí está la gran duda sobre si eso ocurrirá, porque el horizonte del gobierno no se ve con claridad. Tiene una ley en el Congreso Nacional que no logra aprobar, un proceso recesivo que no tiene miras de terminar, un cansancio notorio en la gente como ya se ve en algunas provincias con medidas de fuerza por pedidos de aumentos salariales, un presidente que en vez de apuntar toda su energía en atender los problemas internos de la Argentina inicia una pelea con un presidente de otro país.

Tampoco ayudan sus continuos agravios a otros dirigentes políticos que no opinan como él. En este sentido recuerdo la descalificación hecha hacia uno de los dirigentes políticos más importantes que hayamos tenido, como lo fue el Dr. Raúl Alfonsín.

Estoy convencido que la política en serio se practica con el diálogo y no con la confrontación, y si hay pensamientos distintos en algunos temas deben consensuarse buscando como fin el bien común. Debemos terminar con la famosa grieta que tanto daño nos ha hecho.

Por eso creo que ha llegado el momento de que el gobierno nos informe cuál es su plan de crecimiento económico para salir de este estancamiento.

El gobierno debe tomar conciencia de que se necesitan políticas económicas que apunten a encontrar una mejor distribución del ingreso que mejore la calidad de vida de toda la sociedad y no solo de unos pocos.



Aldo García López

DNI 4974484