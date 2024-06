El Gobierno le agradeció a China la renovación del swap: "Es un alivio para el sistema financiero"

El Gobierno nacional le agradeció hoy a la República Popular China por la renovación del Swap de u$s5.000 millones y destacó la “confianza” que depositó el gigante asiático en el plan económico que está desarrollando el presidente Javier Milei.

“La Oficina del Presidente agradece a la República Popular China la confianza depositada en el plan económico del gobierno”, manifestaron desde presidencia a través de un comunicado de prensa.

En esa línea, destacaron que la renovación del swap es un “alivio para el sistema financiero y contribuye al saneamiento del balance del Banco Central”.

“El vínculo respetuoso entre ambos países es fundamental para el desarrollo comercial y la prosperidad de ambas naciones”, aseguraron desde la Oficina del Presidente en el texto difundido en horas de la noche.

La señal de acercamiento que emitió Casa Rosada se produce cuando Milei tiene en estudio la posibilidad de visitar el país asiático y concretar un encuentro bilateral con su par chino Xi Jinping la primera semana de julio.

De hecho, los rumores de un potencial viaje del Presidente se hicieron más fuertes tras la renovación del swap de 5 mil millones de dólares con libre disponibilidad. Si bien el vocero presidencial, Manuel Adorni, planteó que la visita aún no está confirmada, dejó abierta la posibilidad al plantear que “no quita que ocurra”.

"No hay nada, absolutamente nada confirmado. No solo de fecha, no está confirmada esa (reunión) bilateral. Lo que no quita que ocurra", planteó el funcionario durante su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

En tanto, el probable viaje de Milei llega luego de que el mandatario pronunciara fuertes críticas contra su par del gigante asiático, al que tildó de “comunista” en el pasado.

En plena campaña electoral, el libertario había hablado sobre la gestión que encabeza Xi y sentenció: “Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Yo no promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China”.