Las propuestas de los candidatos en Junín

Hace unos días en este medio se conocieron las propuestas de los candidatos que competirán en las PASO el próximo mes de setiembre y la verdad debo decir que me dejaron una sensación de falta de conocimiento en un tema central para el futuro de Junín como lo es plantear un plan de desarrollo estratégico productivo para salir del estancamiento en que se encuentra la Región desde hace ya un tiempo, solamente el Pro/CC esboza tibiamente la creación de un nuevo Parque Industrial y una zona de actividades logísticas que solo es una parte de un plan integral que debe ponerse en marcha sin pérdida de tiempo.

Como ya mencioné en una nota anterior se hace necesario, amigo lector, que exijamos a los candidatos más precisiones sobre las propuestas que tienen en carpeta cuando nos visiten en sus recorridas habituales de campaña, recordemos que si queremos cambiar el rumbo de la crisis que hoy nos preocupa debemos exigir a nuestros representantes más ideas y menos personalismos.

Mi duda hoy es si tenemos dirigentes con capacidad y talentos para pensar en un Junín para las próximas décadas que se constituya en un polo de desarrollo industrial y tecnológico en el noroeste de la Provincia. Hoy los desafíos para esta clase dirigente son soñar con un Junín pujante que permita a nuestros jóvenes tener las posibilidades laborales que hoy no tienen, ¿serán capaces de hacerlo? Lo que veo en las propuestas presentadas es que estamos muy lejos de pensar que se puedan cumplir, será necesario que las fuerzas políticas en campaña sean capaces de mejorar sustancialmente sus propuestas.

Tampoco alientan los planes que ya quedaron en el recuerdo como la constitución de un Consejo Económico Social formado por las distintas fuerzas políticas, la Universidad y entidades Intermedias para lograr cuatro o cinco objetivos básicos a llevar a cabo, tampoco se logró consolidar a la Agencia de Desarrollo que podría haber trabajado en estos temas, lo que me obliga a pensar que existen pocas esperanzas de que las cosas cambien, por eso deberemos ser muy exigentes con los candidatos que se presenten para que apunten a un mayor nivel de excelencia en sus propuestas y se animen a soñar con un Junín que salga de su letargo.

Junín dispone de todas las condiciones necesarias para pensar en un plan que motorice las fuerzas que existen y que no están siendo utilizadas, depende de nosotros y de nuestros dirigente que se lleven a cabo, como ya mencioné en una nota anterior estamos perdiendo el tren y como dice el dicho no pasa dos veces. En definitiva lo que debemos hacer para iniciar un cambio radical de lo que nos pasa es ser más riguroso con los candidatos que se presentan exigiendo que presenten propuestas claras orientadas a atender los reclamos más frecuentes de todos los juninenses como son la seguridad, la atención de la salud, un plan de viviendas que se cumpla, un plan estratégico de desarrollo que genere trabajo, un plan para el control del medio ambiente para comenzar, seamos exigentes con los candidatos que vamos a elegir si queremos comenzar a generar cambios.

Un último consejo: revisen el archivo de los candidatos, algunos de ellos no lo resisten.

Aldo García López

DNI 4974484