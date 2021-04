Se tensa cada vez más la relación oficialismo oposición

El clima político se enrareció ayer con un cruce muy subido de tono entre el presidente Alberto Fernández y dirigentes de la oposición. El mandatario se mostró enojado con los cuestionamientos a las nuevas restricciones que dispuso para enfrentar la segunda ola de la pandemia de coronavirus. Y utilizó calificativos altisonantes, como “imbéciles” y “miserables”. Desde la vereda de enfrente, le respondieron con celeridad. “No podemos tener un Presidente que se enoje y se convierta en un barrabrava”, advirtió Mario Negri, el jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio.

En la misma línea, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, consideró “penoso” que Alberto F. “no acepte las críticas” y devuelva “agresiones”. No obstante, voceros partidarios consultados en el Congreso aseguraron que Negri y Cornejo –que también es diputado y ex gobernador de Mendoza- no coordinaron una réplica al Presidente sino que tuvo lugar de manera espontánea porque ambos dieron entrevistas tras las declaraciones del mandatario. Por ende, no buscaron escalar la controversia política. Aunque el tono con el que se refirió Alberto F. a quienes cuestionan las restricciones a la circulación que entran en vigencia este viernes, denotó el nivel de malestar que provoca en el Gobierno que las críticas opositoras se centren en la “falta de libertad” que se impone a los ciudadanos. “Algunos dicen que soy un dictador. ¡Hay que ser imbécil!”, exclamó el Presidente. “Otros dicen que lo hago para evitar las PASO. ¡Por favor! Estoy del lado de los que cuidan la vida de los argentinos. Y me voy a dormir en paz”, enfatizó el jefe de Estado en declaraciones radiales. En su andanada verbal, aseguró que no le “importa perder una elección” sino que “cuando escriban la historia”, lo pongan “del lado de los que cuidaron a los argentinos”. “Algunos dicen que soy un dictador. ¡Hay que ser imbécil! Otros dicen que lo hago para evitar las PASO. ¡Por favor! Estoy del lado de los que cuidan la vida de los argentinos. Y me voy a dormir en paz” Alberto Fernández Presidente de la Nación El enojo del jefe de Estado con los críticos de las restricciones comenzó días atrás, cuando la mesa nacional de Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que anticipó su rechazo a las medidas, que aún no se conocían.

En la misma línea se pronunció el gobernador Axel Kicillof, con duros cuestionamientos contra sus colegas radicales Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza). El Gobernador hizo hincapié en que mientras los mandatarios de JxC adoptan medidas restrictivas para combatir la segunda ola de Covid, que ayer calificó de “tsunami”, firmaron junto a los líderes de la coalición opositora un documento con la línea política que llevan el ex presidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien llamó a “resistir” las medidas de Alberto F. “Es penoso que el presidente Alberto Fernández no acepte las críticas y solo devuelva agresiones. Va perdiendo la autoridad todo el tiempo” Alfredo Cornejo Diputado (JxC) También La Cámpora sumó duras críticas al principal sector de la oposición. Calificó de “líderes perversos” a sus referentes. Su propio jefe, Máximo Kirchner, redobló ayer la apuesta: “Sus dirigentes podrían visitar las terapias intensivas para no ser tan crueles”, desafió al presidir, vía Zoom, el inicio del ciclo lectivo de la Escuela de Gobierno 2021 del Frente Nacional Peronista. El Gobierno en particular y el Frente de Todos en general, aguardan acciones y protestas del sector más duro de la oposición en las próximas semanas.

Aunque las altisonantes definiciones de Alberto F. en la víspera no ayudaron a crear un escenario político propicio, en momentos en que la sociedad está abrumada por la extensión de la pandemia y por la crisis económica. El clima preelectoral ya está instalado entre las principales fuerzas políticas, que también discuten la conveniencia de postergar o suspender las PASO de agosto. Tal como ya publicó este diario, el Presidente prioriza su trato con los gobernadores antes que con los líderes de oposición que no tienen responsabilidad de gestión. Por eso las medidas no fueron tan duras como se había especulado previamente. “Necesito estar de acuerdo con los gobernadores”, admitió ayer en un claro mensaje de diferenciación con sectores macristas. Pero los que recogieron el guante fueron los radicales Negri y Cornejo. “La autoridad no sólo la da el cargo y la posibilidad de firmar decretos y enviar leyes al Congreso, sino el prestigio y la legitimidad en el ejercicio de la autoridad. Y el Presidente la va perdiendo todo el tiempo”, advirtió el diputado mendocino, que tiene aspiraciones presidenciales de cara al recambio de 2023.