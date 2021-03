La mayoría de los votantes "no" está conforme con el rumbo de la economía

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio www.diariodemocracia.com y en el perfil del diario en la red social Twitter, expresó su descontento con las políticas económicas implementadas por el gobierno de Alberto Fernández.

En efecto, ante la pregunta: “¿Está conforme con el rumbo económico del Gobierno?”, el 76,5 por ciento respondió que “no”, mientras que en la vereda opuesta el 23,5 por ciento contestó que “sí”.

En total participaron del sondeo virtual de este diario 136 lectores.



Inflación

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el Gobierno lleva adelante un "abordaje integral" para combatir la inflación, por lo cual estimó que "se va a ir reduciendo mes a mes". Según el funcionario, la inflación "es un mal. Distorsiona todo el funcionamiento de una economía y le pega más a quien más abajo está en la escala de ingresos".

Por ese motivo, resaltó que el Gobierno lleva adelante un "abordaje integral" de esta cuestión, a la que calificó de "problema multicausal que tiene que ver con los distintos desequilibrios macroeconómicos que tiene la economía".

A su criterio, la inflación "se va a ir reduciendo mes a mes. La tasa de depreciación va a ir cayendo y eso va a tener un impacto claro sobre los precios".

"La inflación responde también a la política cambiaria y esto está programado. Hay una dinámica de los primeros meses del año que nosotros esperábamos y también esperamos que este problema se vaya resolviendo de una manera gradual y consistente", enfatizó el jefe del Palacio de Hacienda, en declaraciones que formuló al canal LN+.

Respecto al tipo de cambio, el ministro destacó que "hay una coordinación entre las políticas macroeconómicas que lleva adelante el Ministerio de Economía y las que lleva adelante el Banco Central". También resaltó la ley de Presupuesto: "Es la columna vertebral del programa macroeconómico. Es la guía y eso es un compromiso de nuestro Gobierno. Debemos construir una cultura de planear y cumplir. Eso es lo que estamos haciendo", expresó.

Por otra parte, Guzmán hizo referencia a las tarifas: dijo que el Gobierno de Mauricio Macri "dispuso de aumentos que fueron del orden de los 1000%. En 2018, cuando se da un cambio brutal en el mundo, cuando colapsa el modelo económico empieza un proceso de devaluación muy fuerte y el Gobierno anterior terminó con todos los índices deteriorados".

"Perdió las elecciones, porque la gente entendió que ese era un modelo que no funcionaba. No hay nada más desestabilizante para la actividad económica que un salto devaluatorio. Para evitarlo, hay que tener coherencia y consistencia en el manejo en la macroeconomía y por eso hay que tener cuidado en el déficit fiscal y eso nos lleva al tema de los subsidios", añadió.

Y destacó que el presidente Alberto Fernández "dijo que vamos a estar enviando un proyecto de ley para poder ir segmentando el aumento de tarifas. No va ser lineal".

Con respecto a las negociaciones con el FMI; evaluó: "La razón por la que hace falta un acuerdo con el Fondo es porque no tenemos los dólares para pagarle. Lo que le prestó el Fondo a la Argentina durante el Gobierno de Juntos por el Cambio es igual a todo lo que prestó a todos los países del mundo durante el año de la pandemia".

"Esa es la magnitud del problema que tenemos, por eso necesitamos un acuerdo para refinanciar esos vencimientos", explicó Guzmán.

También consideró que "resolver la deuda es fundamental" para el futuro de la Argentina.

"Con la carga de deuda que el país tenía cuando asumimos el Gobierno, era imposible implementar políticas públicas para mejorar la calidad de vida a la gente. Debemos actuar con responsabilidad", concluyó.

Crecimiento

Las condiciones financieras de la economía argentina mejoraron en febrero y sumaron cuatro meses consecutivos en suba, de acuerdo con un informe difundido recientemente por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF)