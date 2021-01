Progreso y futuro

Algunas me asombro, otras veces me espanto, cuando leo y observo declaraciones y críticas a la obra del paso bajo a nivel de avenida Rivadavia.

Este es un anhelo de más de 100 años en Junín, pero no se trata de cumplir solo un deseo de la mayoría de los vecinos de la ciudad. Se trata de una visión estratégica del desarrollo.

Algunas voces que se alzaron ante la inminente materialización de esta obra, sin dudas tienen que ver con la política partidaria, con una mirada cortoplacista y con actitudes mezquinas.

Otras críticas llegan por parte de posibles perjudicados, propietarios o inquilinos de locales comerciales.

Los planteos de quienes creen que se verán afectados de manera negativa son entendibles. La de aquellos que se presentan como profesionales pero en realidad son seudos políticos encubiertos no valen la pena.

En la historia de las grandes ciudades hay miles de situaciones como estas. La intervención urbanística en pos del progreso y la mejora general de la ciudad puede generar algunos perjuicios particulares.

Pero esto no debe detener el progreso. Si el mundo se hubiera comportado de esta manera, no habría autopistas, no habría subtes, no habría puentes, no exisitiría la Avenida 9 de Julio ni decenas de avenidas, parques o edificios en todo el mundo.

Por lo tanto, es necesario mirar la ciudad en su conjunto, apostando al progreso, construyendo el futuro y generando condiciones para la generación de empleo.

Se trata de una visión de la ciudad que en los últimos 5 años se perdió y que hoy, a partir de la acción de Mario Meoni desde el Gobierno Nacional, podemos ver cómo Junín vuelve a tener un rumbo.

Por último, solo me queda poner como ejemplo todas las críticas que se generaron en los años 2005/2006 cuando se estaba remodelando la calle Sáenz Peña en el centro de la ciudad. Luego, esa obra fue aplaudida y no solo sigue siendo el centro comercial más lindo de una región muy amplia. Si no que, hoy mismo, los vecinos y los comerciantes de la propia Sáenz Peña entre calle Newbery y San Martín quieren que esas reformas que fueron muy criticadas y ya llevan 15 años también lleguen a esa zona.

(*) Delegado de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación.