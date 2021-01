Repudio al ataque

Me encuentro hoy denunciando y manifestando mi repudio absoluto al ataque físico sufrido, en el que se puso en riesgo mi vida, produciéndome lesiones gravísimas como lo son una hemorragia masiva y la pérdida de un órgano. Igualmente repudiable es la actitud de las autoridades responsables del servicio de Cirugía y del Hospital de Junín, quienes, aun luego de conocer la gravedad de las lesiones infligidas hacia mi persona y lejos de encontrarme fuera de peligro (aún internado en terapia intensiva), no solo no se acercaron a conocer mi estado sino que prestaron apoyo absoluto a los perpetradores y se dedicaron a sembrar historias falsas sobre mi persona.

Afortunadamente, y como contracara, debo agradecer el apoyo de (literalmente) cientos de personas. Junto al profundo deseo de volver a los brazos de mi mujer, de mi hijo y de mi hij@ por nacer; no tengo ninguna duda de que la increíble recuperación que mostré (a solo 5 días de casi haber muerto, me encuentro de alta y en mi hogar) solo pude haberla alcanzado gracias al amor, la incondicionalidad y el compromiso de mi familia, mis amigos, mis colegas y todo el equipo de Salud que estuvo a cargo de mi cuidado. Mi deuda con ellos es eterna.

Solo me resta esperar que tanto la Justicia Penal como Civil apliquen las penas con la mayor rigurosidad que corresponda contra los responsables de semejante hecho. Deseo que mi caso sirva de ejemplo para entender que no hay camino posible a través de la violencia y de que solo el amor, la solidaridad y el humanismo pueden salvarnos como individuos y como sociedad.

Muchas gracias

Miguel Rosas