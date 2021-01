Jubilaciones: ¿cuál es el problema?

Hace pocos días el congreso aprobó un nuevo tipo de ajuste para los haberes jubilatorios con el objetivo, según el Gobierno, de que los mismos no pierdan poder adquisitivo frente al aumento constante de los precios de los bienes y servicios, y aquí nos encontramos con la realidad que es que el Gobierno no dice que lo que recauda para pagar las jubilaciones no alcanza y tiene que recurrir a otros ingresos fiscales para hacer frente a dicho pago todos los meses.

El problema claramente es que según estudios realizados ya hace tiempo para que el sistema se autofinancie deben existir aportes de tres trabajadores activos por cada jubilado, y hoy en la Argentina solo existe el aporte de poco más de un trabajador por jubilado lo que claramente indica que el sistema está colapsado y por más que el Gobierno de turno quiera preservar el ingreso de la clase pasiva siempre se va a encontrar con este problema que le genera un serio desajuste en las cuentas fiscales, ahora como se puede comenzar a buscar una solución a esto que claramente es el nudo de la cuestión.

Para comenzar claramente se puede deducir que se debería incrementar la cantidad de aportantes de trabajadores activos por cada jubilado, para que eso suceda se deben aplicar medidas concretas que incentiven a las empresas a dejar de incorporar trabajadores informales, se calcula que más de un 40% de los trabajadores están en estas condiciones, calculen Uds. cómo se incrementaría el aporte al régimen jubilatorio si esto se pudiera solucionar, ahora por donde debería comenzar el Gobierno para intentar mejorar esta realidad, según mi opinión, con una reforma laboral imprescindible para reducir el costo laboral para las empresas acompañado de un control estricto del cumplimiento de la nueva legislación. Existen varios trabajos de especialistas en estos temas que deberían ser tenidos en cuenta y comenzar a analizarlos a la brevedad.

Además, se debería comenzar a trabajar rápidamente para iniciar un proceso de transferencia de personas que hoy viven de planes sociales al ámbito laboral para no solo aumentar la recaudación sino también para incluir a este segmento de la población en la cultura del trabajo algo que se está perdiendo lamentablemente, para ello el Gobierno tiene herramientas que podría comenzar a aplicar para lograrlo, capacitaciones, pasantías, etc.

Otro tema a tener en cuenta tiene que ver con la edad jubilatoria actual, en general de 60 años para la mujer y de 65 años para el varón, a mi entender con el alargamiento de la vida hoy estas edades deben ir modificándose paulatinamente, llegando a 65 años para la mujer y 70 años para el hombre en un lapso de tiempo prudencial, esto también ayudaría a mejorar el desequilibrio en las cuentas que hoy se tiene.

En definitiva, lo que quiero decir es que el problema central de los jubilados no solo pasa por el sistema de ajuste sino también por lograr el aumento de la recaudación para cubrir el déficit que hoy tiene el Gobierno en este tema y poder de esa manera comenzar a mejorar los ingresos de la clase pasiva tan castigada.

Aldo García López

DNI 4.974.484