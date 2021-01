Burbuja negativa

Hoy les quiero hablar de una burbuja y no precisamente la sanitaria. Es la que flota como realidad paralela y no reconoce el momento. Los protagonistas son algunos jóvenes (y no tanto) que promueven una estética color pastel, encorsetada, tan perfecta como irreal ¿el riesgo?: la permeabilidad de muchos a este tipo de influencias.

Fiesta, fantástica, fantástica esta fiesta

Hoy la estructura de medios y mensajes oficiales (locales, provinciales y nacionales) compiten contra un universo mucho más potente. Una especie de “fiesta diseñada”. Por un lado, campañas estériles que repiten mensajes que se escuchan y ven pero nunca se terminan de asimilar. Por otro, la realidad virtual como escenario que proyecta estilos de vida seductores y en apariencia ideales.

Prohibido prohibir

No hay que ser un genio para saber que si hay algo que quieren los adolescentes (o los que se sienten así) es transgredir las reglas, entonces justamente el camino no es la restricción sino “meterse” en su estilo de vida. Aquí vale la analogía con otros casos, por ejemplo las campañas de concientización sobre lo perjudicial del tabaco. No fueron suficiente las décadas de planteos prohibitivos, por el contrario la efectividad estuvo en la cultura como herramienta: hoy fumar es “demodé”

Influenciadores positivos

Si queremos que una acción se transforme en hábito tenemos que trabajar con otra profundidad. Pasar de la emisión del mensaje a la construcción de tendencias. Plagar de barbijos los desfiles de moda, hablar de lo copado de la distancia social o de la onda que tiene saludarse con el codo. Suena raro, es difícil pero es el único camino porque esto sigue.

Es tiempo de pinchar la burbuja de la fiesta diseñada para redes sociales y formular con positivismo los hábitos que queremos proyectar. La sociedad, el sector público y el privado, todos debemos convertirnos en influencers del futuro que queremos construir. A pinchar la burbuja..sobre todo a vos, adolescente eterno. Splash!