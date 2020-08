Un acuerdo por la deuda que confirma el pragmatismo del Gobierno

El gobierno nacional festejó el acuerdo con los bonistas para reprogramar los vencimientos de la deuda. Alberto Fernández lució aliviado y Martín Guzmán salió fortalecido de una negociación compleja. Pero tanto el Presidente como su ministro evitaron presentar el entendimiento como una victoria sobre los “fondos buitre”, como bautizó el kirchnerismo a los acreedores externos en el pasado. De hecho, Alberto F. y Guzmán tienen que seguir aplacando las voces que, desde la propia coalición gobernante, reclamaban plantarse frente a los fondos que agrupan a los bonistas y declarar la cesación de pagos de la deuda. Incluso el ministro de Economía confirmó anoche que Argentina buscará renovar el programa con el FMI, aunque con una lógica distinta a la del gobierno anterior. Esto es, con objetivos diseñados para una economía que se encuentra en recesión y que, desde la lógica de Guzmán, no podría salir de la crisis sobre la base de un programa de ajuste fiscal. La oposición, que ayer avaló el acuerdo con los bonistas, empezó a reclamar ahora que el Gobierno presente un plan económico, que aclare el rumbo, pero Guzmán advirtió que eso no sucederá. Tras el acuerdo por la deuda, el oficialismo lleva ahora las de ganar en el debate político: la oposición, especialmente la nucleada en Juntos por el Cambio, viene de protagonizar un fracaso económico de proporciones, lo que le costó la presidencia a Mauricio Macri el año pasado. Pero una cosa es que el país haya vuelto a la línea de flotación y otra distinta que vaya a tocar puerto. En lo que va del año, en un contexto de urgencia marcado por la pandemia del coronavirus, los recursos fiscales crecieron al 25 por ciento y los gastos al 75 por ciento, advirtió el diputado Jorge Sarghini en la sesión que ayer se realizó en la Cámara baja. A su vez, el oficialista Carlos Heller admitió que el 84 por ciento de la ampliación presupuestaria que necesita el Gobierno se financia con emisión monetaria. El aspecto positivo del acuerdo con los bonistas es que despeja vencimientos de deuda – quedarán sólo U$S 4.500 millones hasta 2024-, con lo cual el Gobierno tiene una oportunidad para ordenar las cuentas y fomentar la reactivación. Guzmán, que repite como un mantra que su objetivo es “tranquilizar la economía”, tomó el crédito del “deal” al presentarse en soledad ante la prensa. Pero en rigor, el ministro tuvo el respaldo político de las figuras relevantes del Frente de Todos: Alberto F., Cristina Kirchner y Sergio Massa. En distintas proporciones, los tres se involucraron en las negociaciones. A tal punto, que trascendió que los fondos clave Blackrock y Monarch quisieron saber si la Vicepresidenta avalaría el acuerdo, antes de darle las puntadas técnicas finales. “No hubo ningún doblez interno en esta discusión”, remarcó anoche el Presidente. En efecto, la lógica que parece haber primado en el oficialismo fue más el pragmatismo que el ideologismo. Influyó la opinión del ex ministro Roberto Lavagna. Y Guzmán hizo cuatro ofertas antes del acuerdo final: en el camino, flexibilizó posiciones al igual que lo hicieron los fondos de inversión. Para el futuro, quedan por enfrentar dos desafíos gigantescos, porque será muy difícil lograr financiación para cubrir el déficit del sector público que, según los expertos, llega nada menos que al 10 por ciento de toda la producción de la Argentina. Mientras tanto el país tiene que exportar para producir los dólares que necesita, lo que hace imprescindible posibilitar la reconversión del sector privado para que sea competitivo en el mundo.