Ojalá se dejen ayudar

El pasado martes los concejales que integramos el Bloque del Frente de Todos presentamos en conferencia de prensa una batería de propuestas para que sean consideradas por el intendente. Las mismas son el producto de nuestro trabajo, del de nuestros equipos técnicos y de las consultas con protagonistas de los distintos sectores a los que las propuestas interesan.

No son propuestas escindidas de la realidad que nos preocupa a todos, ni el proyecto imposible de ningún soñador, ¡Son perfectamente aplicables!. Algunas son actualizaciones de nuestras propuestas de campaña (como la de disminuir la brecha digital, hoy más necesaria que antes visto que la educación de nuestros niños se imparte de modo virtual entre quienes tienen conectividad y quienes no la tienen); otras están pensadas para aliviar la situación de muchos vecinos que estarían autorizados a trabajar si el municipio elevara la correspondiente petición (como ya lo hacen en otros distritos).

Hicimos propuestas para empezar a discutir algunos protocolos de actividades que algún día se habilitarán y tenerlos listos para que no se demore un solo día su reapertura (como el caso de los gastronómicos); propuestas de alivio impositivo para quienes han sido afectados por este parate; y le dijimos al municipio la forma de solventar esas exenciones aumentando tasas a sectores que se beneficiaron en estos críticos meses.

Luego de una larga y recurrente conversación con psicólogos, médicos y otros profesionales de la salud propusimos el alivio de las salidas recreativas (que en realidad vienen a regular lo que, por no intervenir, se está dando de hecho y de cualquier manera) y de algunas actividades deportivas.

¡Somos Concejales, estamos para eso! No esperábamos una medalla por nuestro trabajo, pero debo confesar que nos sorprendió la virulencia y el desprecio con que fueron recibidos por nuestros colegas del oficialismo. Realmente no esperábamos que en lugar de la invitación a trabajar en conjunto, la respuesta fuera la de Concejales iracundos recorriendo canales y radios para repetir un libreto entre falso y paranoico que desprecia una vez más los aportes de todo el que no pertenezca a un íntimo círculo.

Se nos acusó de hacer una puesta en escena por armar una conferencia de prensa para informar a los vecinos (verdadero soberano que vota y paga sus tasas) acerca de lo que estamos proponiendo ¿Dónde está el pecado en actuar de cara a la sociedad?

Se nos acusó también de proponer lo que el intendente ya está implementando, lo cual nos resulta auspicioso. Si eso es así, en lugar de ofenderse pudieron tomarlo como una manifestación de consenso. Nosotros vamos a ser los primeros en apoyar la iniciativa del intendente (la que hasta hoy desconocemos) para reducir la brecha digital, llevar mayor justicia al sistema impositivo o anticiparse con los protocolos de quienes todavía no han sido autorizados.

Las presentes líneas no tienen otro objeto que manifestar nuestro asombro ante la respuesta de quienes constantemente pregonan el diálogo como base de su gestión pero responden de esta manera cuando la oposición hace sus aportes. Pero no nos afecta ni nos desanima, seguiremos convencidos por el camino de las propuestas. Próximamente haremos conocer nuevos proyectos que traerán alivio económico sin exponer el cuidado de la salud y aprovechen las oportunidades que se ofrecen desde el gobierno nacional y provincial.

Ojalá abandonen el vicio de la victimización y se dejen ayudar.

(*)Presidenta Bloque de Concejales de Frente de Todos.