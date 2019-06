Complicado cierre de las listas legislativas de Todos

El armado de las listas seccionales del Frente de Todos para competir por bancas en la Legislatura bonaerense dejó ayer un panorama claro de ganadores y perdedores entre los distintos actores que tallaron en la negociación, desde los intendentes a la dirigencia de La Cámpora y el Frente Renovador.

El primer dato de peso que surge del esquema, que terminó con un tenso cierre en la madrugada de ayer, es que Máximo Kirchner fue nuevamente el que llevó la batuta en la negociación. Y, en ese marzo, funcionó aceitadamente la incorporación del sector de Sergio Massa, a quien se le respetó la mayoría de los casilleros que pidió.

Con Máximo como principal dueño de la “lapicera”, La Cámpora obviamente fue otro de los sectores beneficiados. Un fenómeno que tuvo, como contracara, el malestar que se instaló en un sector de intendentes del PJ.

La situación estuvo particularmente tensa en la Primera sección. Un grupo de intendentes que tenía como cara visible a Alberto Descalzo aspiraba a encabezar la lista. Finalmente se quedaron con las manos vacías.

En una “rosca” interna que se terminó de cerrar en el Instituto Patria se determinó que la boleta lleve en primer lugar a un hombre de Mario Ishii, de José C. Paz, que no representa al grupo de intendentes del PJ de la Primera. La boleta la completó Malena Galmarini y un puñado de dirigentes camporistas, más un casillero para el Evita.

Más allá de esa situación particular de la Primera, en líneas generales el armado del peronismo respetó los poderes territoriales de cada sección. En la Tercera se “pagó” con los primeros lugares de la lista de senadores a los intendentes de los distritos de mayor peso: Ferraresi, de Avellaneda; Magario/Espinoza, de La Matanza, y Martín Insaurralde, de Lomas.

Lo mismo ocurrió en la mayoría de las secciones del interior, donde se respetó los primeros lugares para intendentes que hace tiempo buscaban espacios en las legislativas, caso Alfredo “Pichi” Fisher, de la Sexta; Francisco “Paco” Durañona, de la Segunda, y Juan Pablo De Jesús, de la Quinta sección. O el caso de los Zurro, en la Cuarta, donde también estará en la boleta otro intendente con larga trayectoria, caso Conocchiari, de Alem.

Sergio Massa puede considerarse otro de los ganadores. Vía Wado De Pedro, logró retener las principales bancas en la Legislatura. Además de su esposa Malena en la Primera, ubicó “a salir” a José Luis Pallares, Valeria Arata, Germán Di Césare, “Cocki” Faroni, entre otros. Pero debió ceder en Tigre, donde competirá Julio Zamora. Así, el líder del Frente Renovador perderá el control político sobre su “pago chico”.

Con el cierre de ayer, La Cámpora se encamina a retener su cuota de poder legislativo. Logró colocar nombres a salir en casi todas las secciones. José Ignacio Rossi, Santiago Révora y César Valicenti fueron algunos de los nombres anotados.